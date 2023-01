Techaandelen onderuit in AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag in het rood gesloten. De AEX daalde 0,8 procent naar 744,83 punten, waarbij vooral techaandelen het lastig hadden, maar Philips een uitstekende dag kende.

Beleggers lijken ook weinig risico te willen nemen, nu later in de week de nodige Amerikaanse techbedrijven, waaronder bijvoorbeeld Apple en Amazon, met cijfers komen en woensdag en donderdag de Federal Reserve, de Europese Centrale Bank en de Bank of England de rente hoogstwaarschijnlijk zullen verhogen.

De Fed verhoogt vermoedelijk met 25 basispunten en de ECB en de BoE met 50.

"De stijging zal steviger zijn, omdat er in tegenstelling tot de Verenigde Staten, geen echte ommekeer in de inflatietrend is in Europa", blikte econoom Bernard Keppenne van CBC Banque vooruit.

Vandaag lieten cijfers uit Spanje en België zien dat in tegenstelling tot de VS de inflatie hier nog niet aan het dalen is. Veel aandacht zal daarom morgen uitgaan naar de inflatiecijfers van Frankrijk. Die van Duitsland, aanvankelijk ook geagendeerd voor morgen, zijn om een technische oorzaak uitgesteld.

De Duitse Bund liep maandag op met bijna 6 basispunten naar 2,303 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0862.

Olie werd een procent goedkoper.

Stijgers en dalers

In de AEX was Philips de uitblinker met een koerswinst van 7,0 procent. Analisten beoordeelden de cijfers als beter dan verwacht. Daarnaast kondigde Philips aan nog eens 6.000 banen te gaan schrappen.

UMG en KPN, dat morgen met cijfers komt, wonnen 1,5 en 0,9 procent. De presentatie van een nieuwe CEO leverde Unilever een koerswinst op van 1,0 procent.

ASMI en Besi daalden 4,2 en 4,6 procent. ASML hield het op een verlies van 2,7 procent. Prosus sloot na het koersverlies van Tencent 6,3 procent lager.

In de AMX deed JDE Peet's het goed met een winst van 1,3 procent. AMG verloor 5,1 procent.

Bij de kleinere aandelen wonnen NSI en ForFarmers 0,8 en 1,0 procent, maar Ebusco en Pharming daalden 2,6 en 3,7 procent.

Wall Street

Bij het sluiten van de Europese aandelenhandel noteerde Wall Street in het rood, met een verlies van meer dan een procent voor de Nasdaq.