'Lagere nettowinst bij KPN verwacht'

(ABM FN-Dow Jones) KPN heeft in het vierde kwartaal van 2022 vermoedelijk een lagere nettowinst behaald, terwijl de omzet nauwelijks veranderde ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dit blijkt uit de analistenconsensus die het telecombedrijf op zijn website publiceerde.

De gemiddelde voorspelling voor de aangepaste EBITDA na leases ligt voor de periode oktober tot en met december op 597 miljoen euro, waar dat in het vierde kwartaal van 2021 584 miljoen euro was en in het derde kwartaal van vorig jaar 618 miljoen euro. Analist David Vagman van ING zegt wat terughoudender te zijn dan de consensus, vanwege de eenmalige impact van de nieuwe CAO.

De operationele winst zou volgens de geraadpleegde analisten zijn teruggelopen van 253 miljoen tot 231 miljoen euro en onder de streep resteerde vermoedelijk een nettowinst van 131 miljoen euro. Dat was in het vierde kwartaal een jaar eerder nog 157 miljoen euro en in het derde kwartaal van 2022 211 miljoen euro.

De omzetontwikkeling van KPN komt vermoedelijk grofweg vlak uit in het vierde kwartaal ten opzichte van een jaar eerder. De analisten rekenen op een aangepaste omzet van 1.364 miljoen euro waar dit vorig jaar in het vierde kwartaal 1.358 miljoen euro was. De omzet uit het zakelijke segment liep vermoedelijk sterker terug dan waar de consensus rekening mee houdt, zo verwacht Vagman van ING. Wel is de analist iets positiever over de consumententak, waarbij het momentum bij mobiel goed is en waar KPN profiteert van prijsverhogingen. Bij vaste abonnementen ziet Vagman wat meer uitdagingen, mede vanwege de agressieve promoties van VodafoneZiggo, ook na Black Friday.

ING voorziet verder dat de omzet uit Wholesale verder vertraagt tot een groei van 1 tot 5 procent.

In het derde kwartaal van 2022 werd er een omzet van 1.337 miljoen euro in de boeken gezet.

Vrije kasstroom verslechterd

De vrije kasstroom loopt vermoedelijk flink terug ten opzichte van zowel het vierde kwartaal 2021, als ten opzichte van het derde kwartaal van 2022.

De analistenconsensus mikt op een vrije kasstroom van 179 miljoen euro, waar dat een jaar eerder 251 miljoen euro was en in het derde kwartaal 265 miljoen euro. De consensus rekent erop dat de investeringen daarbij opliepen tot 380 miljoen euro, van 332 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2021.

Outlook

Kijkend naar heel 2022 voorspelt de analistenconsensus een omzet van 5.327 miljoen euro, een aangepaste EBITDA na leases van 2.404 miljoen euro en een nettowinst van 708 miljoen euro.

De investeringen in heel 2022 schatten de analisten in op 1,2 miljard euro en de vrije kasstroom op 851 miljoen euro. Dat was in 2021 784 miljoen euro, toen de omzet uitkwam op 5.255 miljoen euro.

Het telecombedrijf mikt zelf op een vrije kasstroom van circa 850 miljoen euro in 2022. De EBITDA na leases zal dan uitkomen op "meer dan" 2,4 miljard euro. KPN wil verder een dividend uitkeren van 14,3 cent per aandeel over heel 2022.

Voor 2023 liet KPN de outlook varen, zo bleek in oktober vorig jaar uit de cijfers over het derde kwartaal. Bij publicatie van de halfjaarresultaten in juli gaf KPN voor 2023 nog aan te mikken op een aangepaste EBITDA na leases van meer dan 2.450 miljoen euro. De capex-investeringen zouden meer dan 1,2 miljard euro bedragen en de vrije kasstroom 870 miljoen euro. KPN liet zich in oktober niet langer specifiek uit over deze verwachtingen en gaf alleen aan nog een lichte groei van de aangepaste EBITDA na leases te voorzien, uitgaande dat de inflatie en energieprijzen op het huidige niveau blijven.

"De markt zal benieuwd zijn of KPN meer inzicht geeft in de verwachtingen voor 2023", aldus Vagman van ING. ING mikt zelf op een groei van de EBITDA na leases van 0,5 procent en een groei van de vrije kasstroom met 1,3 procent. Ook zullen beleggers kijken naar de ontwikkelingen rond de uitrol van glasvezel. "In 2022 zagen we absoluut een vertraging in de uitrol, waardoor de doelstellingen voor 2025/2026 niet bepaald binnen handbereik liggen."

"We zien op middellange termijn opwaartse potentie van hogere prijzen in de Nederlandse mobiele markt, terwijl de glasvezelstrategie de dienstenomzet uit vast internet kan aanjagen", aldus analisten van JPMorgan. Dat zal volgens de bank zorgen dat de omzet weer zal groeien.

ING heeft een Houden advies op KPN, terwijl JPMorgan een Overwogen advies hanteert.

Op dinsdag voorbeurs komt KPN met de cijfers over het afgelopen kwartaal en jaar.