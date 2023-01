Futures Wall Street wijzen omlaag Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd 1,0 procent in het rood.



Beleggers wachten op rentebesluiten van verschillende centrale banken deze week en de resultaten van grote technologiebedrijven. De Europese Centrale Bank en de Bank of England komen donderdag met een rentebesluit. Een dag eerder is de Amerikaanse Federal Reserve al aan de beurt. De grote vraag voor de markten is wat voor toekomstperspectief de grote centrale banken zullen schetsen en belangrijker nog: hoeveel renteverhogingen we nog kunnen verwachten na komende week, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Economisch nieuws uit de Verenigde Staten is er maandag niet. De olieprijs is min of meer stabiel Een maart-future West Texas Intermediate noteerde onveranderd op 79,72 dollar, terwijl een april-future Brent 0,1 procent duurder werd op 86,52 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0909. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0870 op de borden. Bedrijfsnieuws Alliance Resource Partner gaat 40 procent meer dividend uitkeren. Het aandeel steeg 10 procent. Amazon.com bezorgt boodschappen alleen nog gratis als er voor minimaal 150 dollar wordt besteld. Het aandeel stond voorbeurs XXX procent lager. CN Energy wil nieuwe aandelen plaatsen. Het aandeel verloor 27 procent in de elektronische handel. GE Healthcare heeft in het vierde kwartaal minder winst behaald, maar rekent voor 2023 wel op meer winst dan in het voorgaande jaar. Tesla stond voorbeurs 2 procent lager. De sterke prijsverlagingen die de autofabrikant heeft aangekondigd leidt tot protesten van klanten, die enkele weken eerder duizenden dollars meer moesten betalen voor hun auto. Volgens CEO Elon Musk is de vraag sterk gestegen sinds de prijsverlaging. Berenberg verhoogde het advies voor het aandeel Tesla van Houden naar Kopen, omdat de zorgen over prijsverlagingen overdreven zouden zijn. Het aandeel steeg vorige week 33 procent, na flink te zijn gekelderd in de voorafgaande maanden. Technologiereuzen Apple, Amazon.com, Meta Platforms en Alphabet maken deze week hun kwartaalresultaten bekend. Ook olieproducent Exxon Mobil, farmaciereus Merck, hamburgerketen McDonald's en bouwmachineproducent Caterpillar komen deze week aan de beurt. Alibaba lijkt 5,5 procent lager van start te gaan, nadat Chinese techaandelen vanochtend in Azië veel terrein prijs moesten geven. Slotstanden De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag in het groen, hoewel de meeste winst richting het slot werd verspeeld. De S&P 500 won 0,3 procent op 4.070,56 punten, de Dow Jones index steeg 0,1 procent op 33.978,08 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent hoger op 11.621,71 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.