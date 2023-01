Europese beurzen noteren lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur lager, in afwachting van nieuwe bedrijfsresultaten en een serie rentebesluiten deze week.

De brede STOXX Europe 600 index daalde 0,6 procent tot punten, de Duitse DAX verloor 0,7 procent op 15.046,92 punten en de Franse CAC 40 zakte 0,65 procent tot 7.051,36 punten. De Britse FTSE 100 stond 0,1 procent lager op 7.758,71 punten.

"Ik ben eigenlijk behoorlijk optimistish over hoe het ervoor staat", zei Dev Kantsaria van Valley Forge Capital. "De inflatie is overal aan het verbeteren."

Beleggers maken zich op voor de rentebesluiten van de Europese Centrale Bank en de Bank of England, komende donderdag. Een dag eerder neemt de Amerikaanse Federal Reserve al een rentebesluit.

De grote vraag voor de markten is wat voor toekomstperspectief de grote centrale banken zullen schetsen en belangrijker nog: hoeveel renteverhogingen we nog kunnen verwachten na komende week, aldus Hewson.

Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in januari zoals verwacht verbeterd, maar bleef sterk negatief. De vertrouwensindex verbeterde van -22,1 in december naar -20,9 deze maand. Dit lag in lijn met een eerdere raming.

Het economisch sentiment, waarin ook de stemming van industriële bedrijven, dienstverleners, retailers en financiële dienstverleners is meegenomen, verbeterde van 97,1 naar 99,9 punten.

De Duitse economie is in het vierde kwartaal licht gekrompen, met 0,2 procent, waar economen op een nulgroei rekenden.

De olieprijs steeg licht. Een januari-future West Texas Intermediate steeg 0,1 procent tot 79,72 dollar en Brent-olie werd 0,2 procent duurder op 86,81 dollar.



De euro/dollar noteerde op 1,0909. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0870 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Philips stond hoger na cijfers. Het bedrijf gaat nog eens 6.000 medewerkers ontslaan, bovenop de 4.000 ontslagen die in oktober werden aangekondigd. Het aandeel steeg in Amsterdam met 7,0 procent.

Prosus verloor 6 procent, nadat het aandeel Tencent in Hongkong onderuit ging. De Chinese internetreus bepaalt grotendeels de waarde van de Europese ecommerce-investeerder.

Ook halfgeleiders stonden onder druk. Infineon en ASML leverden ruim 3 procent in.

Pernod Ricard was één van de zeldzame stijgers, evenals softwarereus SAP.

Renault verloor ruim 2 procent. De autofabrikant brengt een belang van 28 procent in partner Nissan onder in een trust, en geeft daarmee zijn zeggenschap over de Japanse partner deels op. Eerder berichtten media dat Renault het belang te gelde zou willen maken om te kunnen investeren in elektrisch rijden. Met deze constructie wordt Renault minder dominant in de samenwerking, zonder dat de aandelen verkocht hoeven te worden.

RTL Group mag Talpa niet overnemen van de Nederlandse mededingingswaakhond ACM. De combinatie zou te veel marktmacht krijgen.



Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,8 procent in het rood.

De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag in het groen, hoewel de meeste winst richting het slot werd verspeeld. De S&P 500 won 0,3 procent op 4.070,56 punten, de Dow Jones index steeg 0,1 procent op 33.978,08 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent hoger op 11.621,71 punten.