Berenberg zet Tesla op kooplijst

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het advies voor Tesla verhoogd van Houden naar Kopen, terwijl het koersdoel zakte van 255,00 naar 200,00 dollar. Dit blijkt maandag uit een sectorrapport over autofabrikanten. Volgens de analisten zijn de zorgen over de prijsverlagingen door Tesla misplaatst. De aandelenkoers van Tesla is ingestort sinds de analisten het bedrijf voor het laatst onder de loep namen, zodat het lagere koersdoel als een aanpassing aan de nieuwe realiteit kan worden gezien. Voor de gehele automarkt denkt Berenberg dat de vraag in 2023 waarschijnlijk lager zal zijn dan vorig jaar. China is echter een onzekere factor in dat opzicht, nu het jaar van het konijn is aangebroken na de nieuwjaarsviering daar. Verder zullen hogere productiekosten voor autofabrikanten in combinatie met kwetsbare logistieke netwerken betekenen dat toeleveranciers meer geld krijgen. Berenberg denkt dat met name de luxere en duurdere automerken hun verkoopprijzen op peil zullen kunnen houden, deels door speciale dure modellen te introduceren, General Motors en BMW gaan van de kooplijst af en krijgen een Houden advies. Bron: ABM Financial News

