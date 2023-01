Citi verhoogt koersdoel ASML Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Citi Research heeft het koersdoel voor ASML verhoogd van 735,00 naar 780,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Dit bleek maandag. In het rapport gingen de analisten van Citi in op het mogelijke akkoord tussen Nederland, Japan en de VS over de exportmaatregelen voor China. Die maatregelen lijken niet heel verrassend, aldus de analisten, "en dat neemt vermoedelijk de vrees weg voor het allerslechtste scenario", dat wil zeggen een breed verbod op de levering van DUV. ASML zelf gaf al aan dat de nieuwe maatregelen vermoedelijk weinig effect zullen hebben op de outlook voor 2023. Citi rekent voor 2025 op een omzet van 38 miljard euro met een brutomarge van 55,5 procent. Het aandeel ASML daalt maandag 2,7 procent naar 603,30 euro. Bron: ABM Financial News

