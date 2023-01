'Cijfers Philips veel beter dan verwacht' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft in het vierde kwartaal van dit jaar veel beter dan verwacht gepresteerd. Dit oordeelde analist Marc Hesselink van ING maandag. Een normalisering van de aanvoerketens leidde ertoe dat Philips meer orders kon omzetten naar daadwerkelijke verkopen. De hogere omzet leidde bovendien tot betere marges, waardoor de aangepaste EBITA meer dan 50 procent hoger uitviel dan gedacht. De kasstroom was dan wel weer wat zwakker, oordeelde Hesselink. Verder wees de analist op een verdere verlaging van het personeelsbestand. Philips kondigde maandag aan nog eens 6.000 banen te schrappen, bovenop de 4.000 die in oktober vorig jaar al werden aangekondigd. Gezamenlijk betreft dit 13 procent van het personeelsbestand, zo stelde ING. De outlook van Philips voor 2023 is volgens ING in lijn met de verwachtingen, nadat deze in de afgelopen maanden al flink waren getemperd. Philips voorziet in 2023 een lage enkelcijferige vergelijkbare omzetgroei en een hoge enkelcijferige aangepaste EBITA-marge. De eenmalige posten, waaronder herstructureringskosten, zullen dit jaar volgens ING wel fors hoger liggen. "Maar dat is logisch, gezien de ontslagrondes", aldus Hesselink. ING denkt dat de update goed zal vallen in de markt. "De kwartaalresultaten waren significant beter en de maatregelen ter verbetering van de operationele activiteiten zijn zeer groot", aldus de analist. "Nu ligt de focus op de uitvoering van deze maatregelen. Philips heeft een lange geschiedenis van kostenbesparingen, maar deze leidden nooit tot de gewenste resultaten." ING heeft een Houden advies op Philips met een koersdoel van 15,00 euro. Het aandeel Philips steeg maandag met 4,8 procent tot 16,31 euro. Bron: ABM Financial News

