Philips witte raaf in rode AEX

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong krap een procent lager op 743,78 puntert terwijl de Midkap 0,8 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen won Philips bijna zes procent na rapportering van cijfers die volgens zakenbank Jefferies iets beter waren dan verwacht. Ook werd een nieuwe ontslagronde aangekondigd. Prosus verloor juist vijf procent, na een verlies van 7 procent voor Tencent in Hongkong, terwijl ook de halfgeleiders ASMl, ASMI en Besi met verliezen van ongeveer twee procent op de koersvorming wogen. In de AMX verloor Corbion twee procent. JDE Peet's was koploper met een magere winst van 0,2 procent. In de AScX won Accsys anderhalf procent. Ebusco daalde 1,4 procent. Bron: ABM Financial News

