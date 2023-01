Renault accepteert minder stemrecht bij Nissan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De autofabrikanten Nissan en Renault zijn overeengekomen hun decennia oude samenwerking aan te passen, waarbij Renault een belang van 28,4 procent in Nissan zal onderbrengen in een Franse trust, waardoor de stemrechten van het Franse bedrijf deels worden geneutraliseerd. Dat maakte beide autofabrikanten maandag bekend. Tegelijkertijd willen de twee bedrijven nieuwe operationele projecten in Latijns-Amerika, India en Europa starten, die hoge waarde creëren. Ook investeert Nissan in de elektrische autofabrikant van Renault, Ampere, om een strategische aandeelhouder te worden. Vorig jaar gaf Renault al aan Ampere naar de beurs te zullen brengen. Dat gebeurt op zijn vroegst in de tweede helft van dit jaar. Ten aanzien van de wederzijdse co-eigenaarschap behouden Renault en Nissan een belang van 15 procent in elkaars ondernemingen, met een lock up-verplichting en een standstill-verplichting. Renault stopt vervolgens de overige 28,4 procent van de Nissan aandelen in een Franse Trust, waar de stemrechten geneutraliseerd worden voor de meeste beslissingen, maar de rechten op dividend en de opbrengsten van aandelenverkopen blijven bij Renault, totdat de aandelen zijn verkocht. Renault kan op ieder moment opdracht geven aan de trustee om de Nissan-aandelen te verkopen, maar is daartoe niet verplicht binnen enig tijdspad. Vorig jaar verschenen mediaberichten dat Renault zijn belang in Nissan deels zou willen verkopen om meer te kunnen investeren in elektrische auto's. Bron: ABM Financial News

