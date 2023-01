ACM blokkeert overname Talpa door RTL Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Autoriteit Consument en Markt heeft aangekondigd geen vergunning te geven voor de overname van Talpa Network door RTL, na beoordeling van de aangepaste plannen, volgend op bezwaren van de toezichthouder. De ACM heeft geconcludeerd dat de aanpassingen van het plan van RTL om Talpa over te nemen, onvoldoende zijn om te voorkomen dat er een machtspositie ontstaat. Een te machtige partij in het commerciële medialandschap leidt tot prijsverhogingen voor adverteerders en voor telecomaanbieders die de zenders doorgeven. Uiteindelijk betaalt de consument daarvoor de rekening, stelt de Autoriteit. De beoogde fusie werd in juni aangekondigd. RTL Group zou een belang van 70 procent krijgen na de fusie en Talpa Network, nu nog eigendom van John de Mol, een belang van 30 procent. Dit zou passen in de doelstelling van de De Mol om een sterk Nederlands mediabedrijf op te bouwen dat kan concurreren met de grote wereldwijde platforms, om lokale content te behouden. Bron: ABM Financial News

