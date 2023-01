Shell brengt aantal bestuurders terug Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell brengt per 1 juli het aantal bestuurders in zijn Executive Committee terug van negen naar zeven. Dit meldde Shell maandag voorbeurs. De Integrated Gas en Upstream-activiteiten van Shell zullen daarnaast worden samengevoegd tot een nieuwe divisie onder leiding van de huidige Upstream Director, Zoe Yujnovich. De Downstream-activiteiten worden samengevoegd met Renewables & Energy Solutions onder leiding van de huidige Downstream-directeur, Huibert Vigeveno. De divisie Strategie, Duurzaamheid en Corporate Relations onder leiding van Ed Daniels zal worden opgeheven. Na een dienstverband van meer dan 34 jaar zal Daniels per 1 juli Shell verlaten. Daniels is nu nog lid van het Executive Committee. CEO Wael Sawan meent dat een simpele organisatiestructuur bijdraagt aan een betere prestatie. Bron: ABM Financial News

