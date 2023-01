'Cijfers Philips iets beter dan verwacht'

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft in 2022 iets beter dan verwacht gepresteerd, vooral met de divisies Diagnosis & Treatment en Connected Care. Dit oordeelde analisten van Jefferies maandag.

Het orderboek liep in het afgelopen jaar met 3 procent terug, waarbij de daling bij Diagnosis & Treatment met 7 procent in het vierde kwartaal fors was.

De outlook die Philips voor 2023 gaf, noemde Jefferies conform verwachting voor wat betreft de vergelijkbare omzetgroei en het aangepaste EBITA-resultaat. Philips verwacht in 2023 een lage enkelcijferige vergelijkbare omzetgroei en een hoge enkelcijferige aangepaste EBITA-marge. Daarbij waarschuwt het bedrijf voor een trage start van het jaar, waarbij er later in het jaar verbeteringen zullen optreden dankzij onder meer hogere prijzen.

Jefferies merkte wel op dat in de outlook niet de impact is meegenomen van de huidige zaken rond de beademingsapparatuur. De analisten zagen dat 90 procent van de vervangende beademingsapparaten in 2022 werd geproduceerd en dat 80 procent daarvan werd verscheept. Philips verhoogde daarbij een reservering met 85 miljoen euro, omdat meer apparaten vervangen zullen worden in plaats van gerepareerd.

Jefferies heeft een Underperform advies op Philips met een koersdoel van 11,40 euro. Het aandeel sloot vrijdag op 15,56 euro.