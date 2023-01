Beursblik: Barclays verhoogt koersdoelen ING en ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft de koersdoelen voor ING en ABN AMRO verhoogd. Dit bleek uit een analistenrapport van de Britse bank.



Voor ING ging het koersdoel omhoog van 11,50 naar 12,50 euro, met een ongewijzigd Gelijkgewogen advies. Barclays verhoogde tevens zijn winstverwachtingen voor 2023 en 2024 met 4 procent per jaar.



Het koersdoel voor ABN AMRO werd verhoogd van 15,00 naar 17,00 euro. Het advies bleef Overwogen. Barclays verhoogde de winstverwachtingen voor de periode 2023 tot 2025 met 2 procent per jaar.



Volgens Barclays zullen beleggers zich bij het openen van de boeken vooral richten op de plannen voor kapitaalteruggave.



Bij ING rekent de Britse bank op een aandeleninkoopprogramma van 2 miljard euro in 2023, hoewel dit mogelijk niet volledig wordt aangekondigd bij de jaarcijfers. Volgens de analisten wil ING mogelijk eerst een beter beeld hebben van de winst in 2023, alvorens een grote kapitaaluitkering wordt gecommuniceerd. Voor ABN AMRO rekent Barclays op een aandeleninkoopprogramma van 500 miljoen euro.



ING opent op 2 februari de boeken. ABN AMRO doet dit op 8 februari. Bron: ABM Financial News

