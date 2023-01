Volgende week rentebesluiten Fed en ECB

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers gaan een drukke week tegemoet, met de rentebesluiten van de grootste centrale banken, terwijl daarnaast enkele zwaargewichten uit de AEX met cijfers komen. In België blijft het nog rustig.

Philips opent op maandag de boeken over het vierde kwartaal. Er wordt gespeculeerd dat Philips dan opnieuw een reorganisatie gaat aankondigen, wat onder meer ten koste gaat van duizend banen in Nederland. Eind vorig jaar kondigde het bedrijf al een reorganisatie aan, waarbij 4.000 banen verloren gaan.

KPN volgt op dinsdag met cijfers, terwijl ING en Shell op donderdag de boeken openen. Sligro geeft dan ook inzicht in de ontwikkelingen over het laatste kwartaal. TomTom sluit de week af met cijfers op vrijdag.

In Brussel is het nog een stuk rustiger, met woensdag de cijfers van Melexis en donderdag die van Euronav. De Noorse scheepvaartmagnaat John Fredriksen geeft niet op. Hij heeft via Famatown zijn positie in de Belgische tankerrederij Euronav verder opgetrokken door nog eens 4,8 miljoen aandelen te kopen. In totaal bezit hij nu 50,4 miljoen aandelen Euronav, of een belang van 24,99 procent. De Noor bezit nu evenveel aandelen als de Belgische familie Saverys.

Opnieuw komen er ook veel bedrijven uit de VS met resultaten. Vooral op dinsdag en donderdag is het druk. Zo geven onder meer Snap, AMD, UPS, McDonald's en General Motors resultaten vrij. Op donderdag is het de beurt aan Apple, Starbucks, Qualcomm, Amazon en nog veel andere namen. Tussendoor komt Meta op woensdag met cijfers.

In Europa is er verder aandacht voor de resultaten van Sanofi, Deutsche Bank, UBS en UniCredit.

Verder gaan de Chinese beurzen weer open, nadat ze een week lang dicht bleven vanwege Chinees Nieuwjaar.

Macro-economisch nieuws

Op macro-economisch vlak is het aankomende week ook druk. Op maandag is er het consumentenvertrouwen in de eurozone, op dinsdag onder meer groeicijfers uit Frankrijk, Duitsland en de gehele eurozone. Dan volgen ook inflatiecijfers uit onder meer Duitsland en Frankrijk. In de VS is er aandacht voor het consumentenvertrouwen over januari.

Op woensdag krijgen beleggers inzicht in de stand van de Europese en Amerikaanse industrie. Ook staat het rentebesluit van de Federal Reserve op de rol. Er wordt rekening gehouden met een renteverhoging van 25 basispunten, maar een verhoging met 50 basispunten is ook mogelijk. En als dit laatste niet gebeurt, zou de Fed zich nog wel verbaal kunnen laten gelden.

De Britse centrale bank komt op donderdag met een rentebesluit, net als de Europese Centrale Bank. Voor beide banken wordt een verhoging van de rente verwacht met 50 basispunten.

Op vrijdag krijgen beleggers cijfers over de Europese en Amerikaanse dienstensector.