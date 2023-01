Video: Zet de goede jaarstart van de beurs door?

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De grote vraag voor beleggers is momenteel of de goede start van dit jaar zal doorzetten. Dit zegt beleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABN AMRO voor de camera van ABM Financial News.

De financiële markten zijn het jaar goed begonnen, dankzij positieve geluiden uit Europa, China en over de inflatie. De Europese en Chinese aandelenmarkten doen het dan ook opvallend goed.

Wessels denkt dat de inflatiedoelstelling van 2 procent voor zowel de ECB als de Fed tegen het einde van het jaar binnen handbereik is. Verder houdt de Europese economie zich goed en zal de Chinese economie later dit jaar herstellen, nu het strenge coronabeleid abrupt is losgelaten.

Het cijferseizoen is nog maar net begonnen en oogt "redelijk". Het is evenwel nog te vroeg voor een definitief oordeel, maar gunstig is dat analisten hun verwachtingen "fors hebben teruggeschroefd".

"Wij bouwen ons defensieve accent binnen de aandelenportefeuille iets af, maar blijven nog terughoudend op aandelen zelf", aldus Wessels van ABN AMRO.

Daarbij heeft de bank het advies voor de defensieve consumptiegoederen verlaagd en die voor de cyclische sector verhoogd. In beide gevallen staat het advies nu op Neutraal.

ABN AMRO blijft vooralsnog Onderwogen op aandelen, "omdat we nog steeds een recessie in de VS en Europa verwachten". En later dit jaar rekent de bank ook op een winstrecessie bij bedrijven.

