ASML: chipdeal heeft geen materieel effect op outlook - media

(ABM FN-Dow Jones) De chipdeal die Nederland, de VS en Japan hebben gesloten om de export van sommige geavanceerde chipmachines naar China te beperken, heeft geen "materieel effect" op de outlook voor 2023 die ASML afgelopen week bij de resultaten bekendmaakte. Dit meldde persbureau Bloomberg zaterdag op basis van uitspraken van het bedrijf uit Veldhoven.



"In combinatie met de huidige marktsituatie verwachten we niet dat deze maatregelen een materieel effect zullen hebben op de verwachtingen die we voor 2023 hebben gepubliceerd", citeerde Bloomberg een ASML-woordvoerder.



ASML meldde afgelopen woensdag bij de kwartaal- en jaarcijfers dat het bedrijf voor dit jaar rekent op een omzetgroei van meer dan 25 procent. Voor het lopende eerste kwartaal verwacht ASML een omzet van 6,1 en 6,5 miljard euro met een marge van 49 tot 50 procent.



Vrijdagavond meldde Bloomberg al dat er een overeenkomst was bereikt, maar dat er geen details worden bekendgemaakt omdat dit gevoelige informatie betreft.



"Wij hebben begrepen dat er stappen zijn gezet in de richting van een overeenkomst tussen regeringen die, naar wij begrijpen, gericht zal zijn op geavanceerde chipproductietechnologie, inclusief maar niet beperkt tot geavanceerde lithografie-instrumenten", zei ASML tegen Bloomberg. "Voordat het van kracht wordt, moet het worden uitgewerkt en omgezet in wetgeving, wat tijd kost."



De chipdeal is bedoeld om de ambities van China om zijn eigen binnenlandse chipcapaciteit op te bouwen te ondermijnen. Bron: ABM Financial News

