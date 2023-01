Nederland en VS sluiten chipdeal

Ja, het lijkt wijs om china niet het laatste snufje in handen te geven van superieure techniek, maar als ze het niet krijgen, dan gaan ze het wel stelen!!

Het beursweekje was voor mij zeker niet slecht, de aex boerde 1,63% vooruit, ik schreef nog wel een half procentje meer plus!!

Ing was de gangmaker, die pluste 6,48%, nu het recessie gevaar mee lijkt te vallen, moeten de banken munt kunnen slaan uit hogere rentes!!

Besi haalde de zilveren medaille, die ging 5,74% hoger, hoewel er best flink bewolking is aan de chiphemel, zie de intel cijfers, besi ging gelukkig niet mee het ravijn in en dat komt, denk ik, omdat ze daar een stuk slimmer zijn dan bij intel, die loopt op alle fronten achter de muziek aan, terwijl besi op sommige vlakken dirigent is!!

Brons was er voor mijn metaaljongen aperam, hij ging 4,87% voorwaarts, bij Dalm gaat brons gelijk op met geel koper en dat zit weer duidelijk in een stijgende trend, ook nikkel en daaraan verwant rvs willen omhoog, topanalisten voorspellen gouden tijden voor de industrie metalen, omdat de energie transitie een giga tekort aan alle duurdere metalen genereerd, ook topman Aaike verwacht komende tijd, aantrekkende prijzen, maar dat hangt natuurlijk sterk af, van wat er in de wereld gaande is!!

Voor de rest had ik allemaal 0, stijgers, renewi won 0,41%, bij ons willen conculega's, het vuilaanbod met geweld een eind lager krijgen, nu op en aan allerlei verpakkingen is best nog heel stevig te bezuinigen!!

KPN behoord bij defensie, alleen verkopen ze nog niet eens een klappertjespistooltje, wat ze wel verkopen leverde een klein plusje op 0,30%!!

De laagste stijger was shell, de mega grote, steeds groener wordende fossiele reus, toverde een groen plusje van0,28% op het bord, komende week donderdag schrijft hij cijfers, ik hoop op de eerste chevron reactie, die ging eerst +5%, op prachtige cijfers, maar gisteren verloor hij daar weer heel veel van, misschien wel door de giga aandelen inkoop en kleine dividend verhoging, andersom werkt koerstechnisch veel beter ik hoop dat shell, voor Europese beleggers, het enorme valuta nadeel gaat compenseren, want van die beloofde dividend verhoging van 15%, blijft geen rooie cent over, door valuta nadeel!!

Enige daler was post nl, erge negatieve berichtgeving zorgde voor een forse valpartij, toch trok hij later weer de helft bij, al is dat altijd nog een min van 2,88%, misschien gaan er een aantal dingen, toch nog enigszins meevallen, als de opwaartse trend intact blijft, maar de eerlijkheid gebied te zeggen, dat die kans niet heel groot is!!

Vallende ster ebusco heb ik met verlies, weer gedumpt, elke order, of iets daar om heen, resulteert in koersverlies, ik vertrouw dit zaakje niet, is dit een verhaal, ala, die zonneauto??

Vandaag het meest domme werk dat er is voort zetten; spitten, hoe harder je werkt, hoe meer je achteruit boert!!, schrale troost is, dat als je den akker niet spit, je resultaten, op dit gebied, nog harder achteruit gaan!!

Morgen genieten, van het geschenk; de rustdag, bij de Joden is dit een heerlijke feestdag, geheel terecht, wat ben je ongelofelijk straatarm, als je 24/7x7 economisch aan staat, dan wroet je je letterlijk morsdood, nee heerlijk de blik naar Boven, onze SCHEPPER eren, dat is het allerhoogste en eeuwig goed en door ZIJN genade wordt je er eeuwig schatrijk van, niet voor niets wijzen die prachtige torenspitsen, zo nadrukkelijk naar Boven!!

Maandag hoop ik op jong ontluikend groen op de beurs, het is nog vroeg, maar dit is 1 van de heel weinige voordelen van klimaatopwarming; het groeiseizoen wordt steeds langer, hopenlijk ook op de beurs!!, SJALOOM!!!