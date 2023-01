Nederland en VS sluiten chipdeal - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Nederland heeft een deal gesloten met de Verenigde Staten over het beperken van de verkoop van geavanceerde chipmachines van ASML aan China. Dit meldde persbureau Bloomberg vrijdagavond op basis van ingewijden. Details over een deal worden niet bekendgemaakt omdat het gevoelige informatie betreft. De feitelijke uitvoering zou maanden kunnen duren terwijl de twee landen de laatste hand leggen aan wettelijke regelingen, zeiden de bronnen tegen Bloomberg. Een woordvoerder van het Witte Huis was vrijdag niet direct bereikbaar voor een reactie en in Den Haag wilde men niet reageren, aldus Bloomberg. De VS sloot vrijdag een soortgelijke deal met Japan. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.