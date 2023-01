Intel negatieve uitschieter op lichtgroen Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag in het groen geëindigd hoewel een groot deel van de winsten wel werd verspeeld richting het slot. De S&P 500 won uiteindelijk 0,3 procent op 4.070,56 punten, de Dow Jones index steeg 0,1 procent op 33.978,08 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent hoger op 11.621,71 punten. Op weekbasis wonnen de drie indexen wel veel terrein. De Nasdaq steeg afgelopen week ruim 4 procent.

"Het wordt afwachten wat de centrale banken volgende week voor rentebeslissingen nemen", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO.

Een belangrijke indicator was vanmiddag de PCE-inflatie in de VS, een leidraad voor de Federal Reserve bij het vaststellen van het monetaire beleid.

Die cijfers leverden geen verrassing op.

Op jaarbasis kwam de PCE-kerninflatie uit op 4,4 procent, ten opzichte van de 4,7 procent in november. Economen hadden voor december ook op 4,4 procent gerekend.

"Voor de Fed is dit rapport geen aanleiding voor nieuwe zorgen. Het rapport beantwoordt ook aan hetgeen de markt lijkt te hebben ingeprijsd", oordeelde Philip Marey van Rabobank.

Dat de inflatie in de VS afkoelt werd vrijdag bevestigd door nieuwe data van de Universiteit van Michigan. Die toonden ook een verdere stijging van het Amerikaanse consumentenvertrouwen in januari.

Verder werd bekend dat de verkopen van bestaande woningen in de VS in december zijn gestegen op maandbasis. Het was de eerste toename sinds mei.

De euro/dollar noteerde vrijdagavond op 1,0870. De olieprijs zakte onder de 80 dollar per vat in aanloop naar de bijeenkomst van OPEC+ volgende week woensdag.

Bedrijfsnieuws

Intel is in het vierde kwartaal van 2022 in de rode cijfers gedoken en heeft een zwakke outlook afgegeven voor het lopende eerste kwartaal. Intel rekent voor dit kwartaal op een omzet van 10,5 miljard tot 11,5 miljard dollar en een verlies per aandeel van 0,80 dollar. Het aandeel daalde ruim 6 procent.

Chevron heeft het afgelopen kwartaal de winst minder hard zien stijgen dan verwacht, maar boekte wel de grootste jaarwinst ooit. Het aandeel verloor toch meer dan 4 procent.

American Express heeft een hogere omzet geboekt, maar een lagere winst. De creditcardmaatschappij verwacht voor 2023 een omzetgroei van 15 tot 17 procent en een winst per aandeel van 11,00 tot 11,40 dollar. Over 2022 was dit 9,85 dollar per aandeel. Het aandeel won ruim 10,5 procent.

Concurrent Visa heeft in het afgelopen kwartaal hogere resultaten behaald, die ook beter waren dan verwacht. Het aandeel steeg 3 procent.

Colgate-Palmolive heeft de omzet in het vierde kwartaal zien oplopen en de aangepaste winst per aandeel viel iets hoger uit dan voorzien. Het aandeel verloor meer dan 5 procent omdat de outlook tegenviel.

Salesforce heeft drie nieuwe bestuurders benoemd, onder wie de financieel directeur van Mastercard, nu een potentieel proxy gevecht met de activistische aandeelhouder Elliott Management dreigt. Ondertussen bereidt Elliott, dat recent een miljardeninvestering deed in Salesforce, zich voor om een lijst van eigen bestuurders aan te dragen, meldde The Wall Street Journal eerder al. Het aandeel Salesforces daalde licht.