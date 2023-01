AEX herpakt zich

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft zich afgelopen week weten te herpakken na verlies in de week ervoor. Bij een slot van 750,67 punten op vrijdag, won de AEX op weekbasis 1,6 procent. Vorige week vrijdag daalde de index ruim een procent tot 738,64 punten.

"Angst voor een aanstaande recessie in de VS en Europa is wat afgenomen en beter dan verwachte kwartaalcijfers geven beleggers weer hoop, of in iedere geval de redenen om weer in te stappen op de aandelenbeurzen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Onder meer de daling van de dollar, traditioneel een 'safe haven', onderstreept dit volgens Wiersma.

De euro/dollar handelde vrijdag op 1,0875 en daarmee op weekbasis licht hoger. WTI-olie kostte vrijdag bijna 82 dollar en werd daarmee op weekbasis iets duurder.

Uit inkoopdata bleek afgelopen week dat de economie van de eurozone weer is gegroeid in januari. De samengestelde index voor de dienstensector en industrie steeg van 49,3 naar 50,2.

"De eurozone is terug in de groeimodus aan het begin van 2023", aldus S&P Global. Een signaal dat de eurozone mogelijk een recessie weet te ontlopen, zei econoom Chris Williamson in een toelichting. Maar, zo waarschuwt de econoom, "we zijn er nog niet". De vraag blijft dalen, en als de inflatie weer gaat stijgen, versterkt dit ook de roep om meer renteverhogingen, volgens de econoom.

De economische activiteit in zowel de Amerikaanse dienstensector als de industrie is in januari minder hard gekrompen. De samengestelde inkoopmanagersindex kwam uit op 46,6 in januari, van 45,0 in december.

"De Amerikaanse economie is 2023 teleurstellend zwak begonnen, met opnieuw een sterke krimp van de bedrijvigheid in januari. Hoewel de daling ten opzichte van december afneemt, behoort de daling tot de sterkste sinds de wereldwijde financiële crisis", aldus Williamson.

Inflatie VS koelt verder af

In het vierde kwartaal hield de Amerikaanse economie wel goed stand. Het bruto binnenlands product steeg met 2,9 procent, wat iets sterker is dan de 2,8 procent die was voorzien, maar wel een vertraging na de 3,2 procent groei in het derde kwartaal.

"Als er al bezorgdheid is dat de Amerikaanse economie op de rand van een recessie staat, komt dat zeker niet tot uiting in de economische cijfers, die er nog steeds redelijk solide uitzien", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Economen van Jefferies wezen er wel op dat de binnenlandse vraag met slechts 0,8 procent toenam in het vierde kwartaal.

Volgens Hewson geven de groeicijfers de Fed meer ruimte om komende week een rentebesluit te nemen met een verhoging van 25 of toch 50 basispunten.

"Hoewel 25 basispunten alom wordt beschouwd als een zekerheid, is het mogelijk dat dit gepaard gaat met zeer hawkish forward guidance", aldus de marktkenner. Dat zou de groeiende hoop op een draai in het Amerikaanse rentebeleid ongedaan maken, waarschuwde Hewson.

Uit de PCE-indicator bleek vrijdag dat de inflatie in de VS verder afkoelt. Op jaarbasis kwam de PCE-kerninflatie uit op 4,4 procent, ten opzichte van de 4,7 procent in november. Economen hadden voor december ook op 4,4 procent gerekend.

"Voor de Fed is dit rapport geen aanleiding voor nieuwe zorgen. Het rapport beantwoordt ook aan hetgeen de markt lijkt te hebben ingeprijsd", oordeelde Philip Marey van Rabobank.

De Federal Reserve komt volgende week met zijn rentebesluit, net als de Europese Centrale Bank en de Bank of England. In beide gevallen wordt een renteverhoging van 50 basispunten verwacht.



Cijferseizoen in volle gang

Het cijferseizoen is momenteel een andere belangrijke factor voor beleggers. Tot nog toe zijn de resultaten van bedrijven gemengd. Naast positieve uitschieters als Netflix en Tesla zijn er ook grote (tech)bedrijven die banen schrappen, zoals Microsoft, Alphabet, IBM, 3M, Dow Inc en SAP.

"Het is de vraag hoe bedrijfswinsten de komende maanden zullen doorstaan. Analisten gaan over een breed front uit van hogere winsten voor geheel 2023. Voor een stuk geïnspireerd door de aangestipte economische weerbaarheid, die zich ook in de bedrijfscijfers weerspiegelt. Maar is dit niet te optimistisch? Echt ‘dragend’ kunnen we het economische klimaat toch niet noemen", vindt econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

"We rekenen erop dat het eerste halfjaar voor het Amerikaanse bedrijfsleven lastig zal zijn maar dat er verbetering optreedt in de tweede jaarhelft. Naar verwachting komen we uit op een winst per jaar van net geen drie procent voor geheel 2023", aldus de econoom.

Volgende week openen onder meer Philips, KPN, ING, Shell, Euronav, Melexis, Alphabet, Caterpillar, Meta, Amazon en Apple de boeken.

Stijgers en dalers

De semi’s ASML, Besi en ASMI deden afgelopen week goede zaken, met plussen van 5 tot 7,5 procent. ASML opende de boeken. De halfgeleiderproducent uit Veldhoven heeft volgens analisten van Jefferies een iets beter dan verwacht vierde kwartaal achter de rug en denkt dit jaar met meer dan 25 procent te kunnen groeien. De verwachting voor heel 2023 is daarmee positiever dan verschillende analisten hadden voorzien.

DSM leverde op weekbasis bijna 7,5 procent in. De aanmeldingstermijn voor de fusie tussen DSM en Firmenich is verlengd. Reden voor de verlenging is dat beide partijen nog niet de benodigde goedkeuring van toezichthouders hebben gekregen voor hun fusieplannen. Daarnaast was er afgelopen week een winstwaarschuwing door Symrise, een concurrent van Firmenich.

Signify won afgelopen week ruim 6,5 procent na het openen van de boeken op vrijdag. Over het algemeen bleken analisten te spreken over de outlook van de verlichtingspecialist voor 2023, al waren de verwachtingen voor de vrije kasstroom wel wat aan de zwakke kant, zo stelde Degroof Petercam.

Ahold Delhaize verloor bijna 4 procent op weekbasis en Unilever daalde richting de 2 procent. Randstad leverde bijna 1,5 procent in. ABN AMRO zette de uitzender op de verkooplijst.

JDE Peet's heeft in 2022 hogere resultaten behaald, in lijn met eerder afgegeven outlook, en boekt verder aanzienlijke vooruitgang met de groeistrategie die het bijna twee jaar geleden introduceerde. Toch daalde het aandeel in de AMX ruim 2,5 procent op weekbasis.

WDP boekte een sterke winstgroei, waarbij de EPRA-winst per aandeel uitkwam op 1,25 euro, een stijging van 13 procent. ING sprak van gezonde onderliggende operationele trends in combinatie met een sterke omzetstijging. Het aandeel steeg ruim 3 procent op weekbasis.

Verder ging CTP aan kop, met een winst van ruim 6 procent, terwijl OCI onderaan belandde met een daling van meer dan 4 procent op weekbasis.

In de AScX zat Avantium in de lift. Het aandeel won ruim 6,5 procent op weekbasis. Avantium en het Duitse Henkel tekenden een afname overeenkomst met een looptijd van vijf jaar, waarbij Avantium Henkel zal voorzien van FDCA, die wordt geproduceerd in Avantium's FDCA Flagship Plant. Deze fabriek is momenteel in aanbouw in het Nederlandse Delfzijl.

Koploper Accsys steeg ruim 8 procent na rapportering van cijfers. Edison sprak van een "prima" derde kwartaal. CM.com was hekkensluiter, met een verlies van bijna 2 procent op weekbasis.

NSI daalde afgelopen week een procent. Analisten bleken wat teleurgesteld in het uitblijven van een outlook voor heel 2023. "Dat zegt veel over het huidige onzekere klimaat", aldus Degroof Petercam.

HAL is van plan om over 2022 minder dividend uit te keren dan over 2021. Over 2021 keerde HAL nog 5,70 euro per aandeel aan dividend uit en over 2022 stelt het bedrijf 5,00 euro per aandeel voor. Het aandeel steeg op weekbasis ruim een procent.

Beleggers reageerden opgelucht op het ontslag van Alfred Schreuder bij Ajax na een reeks teleurstellende resultaten van de club. Het aandeel van de beursgenoteerde voetbalclub steeg op weekbasis ruim 5,5 procent.