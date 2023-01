Olieprijs duikt onder 80 dollar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag gedaald tot onder de 80 dollar. Bij een settlement van 79,68 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,6 procent goedkoper. Op weekbasis daalde de olieprijs zo'n 3 procent. Oliebeleggers namen gas terug in aanloop naar de bijeenkomst van OPEC en zijn bondgenoten volgende week woensdag. "De OPEC blijft een cruciaal onderdeel van de puzzel," zei Stephen Innes van SPI Asset Management. "Vanwege de geuite frustratie over het westerse energiebeleid, waaronder het prijsplafond voor Russische olie, en het risico dat dit een precedent schept, zal dit de bereidheid van OPEC+ om de productie te verhogen en het spel met het Westen mee te spelen zeker beperken", aldus de marktkenner. Olieagentschappen als de OPEC en het Internationaal Energieagentschap verwachten een solide groei van de wereldwijde vraag naar olie met een aanzienlijke bijdrage van China. Dit zou halverwege het jaar weer voor een aanbodtekort kunnen zorgen, aldus Innes. In dat geval kan Brent-olie in het vierde kwartaal naar ruim 100 dollar stijgen. Een vat Brent kostte vrijdag zo'n 86 dollar. Ondertussen blijven de gasprijzen dalen, met inmiddels al zo'n 35 procent ten opzichte van begin dit jaar. Met name het ongewoon warme winterweer, de verhoogde productieniveaus en toereikende voorraden zorgen voor een prijsdaling, volgens analisten van Sevens Report Research. Bron: ABM Financial News

