Signify koploper in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met winst gesloten. De AEX steeg 0,5 procent naar 750,67 punten. Ook op weekbasis won de index terrein.

Naast weer wat kwartaalcijfers was er vrijdag vooral aandacht voor de Amerikaanse inflatie. Die is namelijk bepalend voor het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, die woensdagavond weer een vers rentebesluit zal presenteren.

Op jaarbasis kwam de PCE-kerninflatie in december uit op 4,4 procent, tegen 4,7 procent in november. Economen hadden voor december ook op 4,4 procent gerekend.

"Voor de Fed is dit rapport geen aanleiding voor nieuwe zorgen. Het rapport beantwoordt ook aan hetgeen de markt lijkt te hebben ingeprijsd", oordeelde Philip Marey van Rabobank.

"Hoewel 25 basispunten alom wordt beschouwd als een zekerheid, is het mogelijk dat dit gepaard gaat met zeer hawkish forward guidance", aldus analist Michael Hewson van CMC Markets. Dat zou de toenemende hoop op een draai in het Amerikaanse rentebeleid ongedaan maken, waarschuwde Hewson.

Afgelopen donderdag bleek de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal met 2,9 procent gegroeid, wat iets sterker was dan de 2,8 procent die was voorzien, maar wel een vertraging na de 3,2 procent groei in het derde kwartaal.

"Als er al bezorgdheid is dat de Amerikaanse economie op de rand van een recessie staat, komt dat zeker niet tot uiting in de economische cijfers, die er nog steeds redelijk solide uitzien", aldus Hewson van CMC Markets.

De euro/dollar koerste op 1,0862 en de Amerikaanse tienjaarsrente steeg licht naar 3,524 procent.

De olieprijzen daalden een procent.

Stijgers en dalers

Signify was de koploper in de AEX met een koerswinst van 5,5 procent na cijfers. Over het algemeen bleken analisten te spreken over de outlook van de verlichtingsspecialist voor 2023, al waren de verwachtingen voor de vrije kasstroom wel wat aan de zwakke kant, zo stelde Degroof Petercam. Signify kwam eerder deze maand al met een tussentijdse update. Het aandeel opende overigens als grootste daler.

Shell won 1,5 procent en het herstel bij Adyen zette door met een koerswinst van 2,1 procent.

ASML steeg 0,2 procent, ondanks dat er waarschijnlijk strengere exportregels voor het bedrijf komen. Ook publiceerde Intel een teleurstellende outlook.

De grootste daler was DSM met een verlies van 2,4 procent.

In de AMX won WDP 2,7 procent. WDP, een marktleider in de Benelux voor logistiek vastgoed, boekte een sterke winstgroei, waarbij de EPRA-winst per aandeel uitkwam op 1,25 euro, een stijging van 13 procent. ING sprak van gezonde onderliggende operationele trends in combinatie met een sterke omzetstijging.

Sectorgenoot CTP steeg zelfs 3,1 procent, maar Just Eat en ABN AMRO daalden 0,6 en 1,2 procent.

In de AScX werd Ordina 3,3 procent duurder en Pharming 2,3 procent. B&S en Sligro daalden juist 1,7 en 1,5 procent.

Ajax steeg ruim 4 procent nadat de hoofdtrainer gisterenavond werd ontslagen.

Wall Street

Rond de slotgong op het Damrak noteerden de Amerikaanse beurzen inmiddels in het groen. De S&P 500 index won 0,3 procent en de Nasdaq 0,6 procent.