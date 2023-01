Salesforce benoemt nieuwe bestuurders Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Salesforce heeft drie nieuwe bestuurders benoemd, onder wie de financieel directeur van Mastercard, nu een potentieel proxy gevecht met de activistische aandeelhouder Elliott Management dreigt. Dit werd vrijdag bekend. Salesforce wil Mastercard CFO Sachin Mehra, ValueAct Capital CEO Mason Morfit en Arnold Donald, de voormalige voorzitter en CEO van Carnival, per 1 maart benoemen als onafhankelijk bestuurders. Ondertussen bereidt Elliott, dat recent een miljardeninvestering deed in Salesforce, zich voor om een lijst van eigen bestuurders aan te dragen, meldde The Wall Street Journal donderdag. De activistische belegger heeft gesprekken gevoerd met tal van leidinggevenden in de technologiesector en daarbuiten, wat erop wijst dat een ‘volmachtstrijd’ in het verschiet ligt, hoewel Elliott nog steeds een akkoord met het techbedrijf kan bereiken voordat dat gebeurt, stellen bronnen bekend met de kwestie. Salesforce meldde vrijdag ook dat bestuurders Sanford Robertson en Alan Hassenfeld zich niet herkiesbaar zullen stellen op de komende jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van het bedrijf. Tussen 12 februari en 14 maart kunnen kandidaten worden aangemeld als potentiële bestuurder. Bron: ABM Financial News

