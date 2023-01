Openingsindicatie Wall Street lichtrood

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street gaat vrijdag, na een belangrijk inflatiecijfer, met een klein verlies van start.

Een half uur voor opening noteren de futures op de S&P 500 index 0,3 procent lager en die voor de Nasdaq 0,4 procent in het rood.

"Het wordt afwachten wat de centrale banken volgende week voor rentebeslissingen nemen", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News.

Een belangrijke indicator was vanmiddag de PCE-inflatie in de VS, een leidraad voor de Federal Reserve bij het vaststellen van het monetaire beleid.

Die cijfers leverden geen verrassing op.

Op jaarbasis bedroeg de PCE-kerninflatie 4,4 procent ten opzichte van de 4,7 procent in november. Economen hadden voor december ook op 4,4 procent gerekend.

"Voor de Fed is dit rapport geen aanleiding voor nieuwe zorgen. Het rapport beantwoordt ook aan hetgeen de markt lijkt te hebben ingeprijsd", oordeelde Philip Marey van Rabobank.

Later vanmiddag staan in de VS nog de verkopen van bestaande woningen in december en het consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan op de rol.

De euro/dollar handelt vanmiddag op 1,0868 en de Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 3,526 procent.

Olie wordt ruim een procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Intel is in het vierde kwartaal van 2022 in de rode cijfers gedoken en heeft een zwakke outlook afgegeven voor het lopende eerste kwartaal. Intel rekent voor dit kwartaal op een omzet van 10,5 miljard tot 11,5 miljard dollar en een verlies per aandeel van 0,80 dollar. Het aandeel Intel lijkt bijna 10 procent lager van start te gaan.

Chevron heeft het afgelopen kwartaal de winst minder hard zien stijgen dan verwacht, maar boekte wel de grootste jaarwinst ooit.

American Express heeft een hogere omzet geboekt, maar een lagere winst. De creditcardmaatschappij verwacht voor 2023 een omzetgroei van 15 tot 17 procent en een winst per aandeel van 11,00 tot 11,40 dollar. Over 2022 was dit 9,85 dollar per aandeel.

Concurrent Visa heeft in het afgelopen kwartaal hogere resultaten behaald, die ook beter waren dan verwacht.

American Express opent vermoedelijk 6 procent hoger en Visa ruim een procent.

Colgate-Palmolive heeft de omzet in het vierde kwartaal zien oplopen en de aangepaste winst per aandeel viel iets hoger uit dan voorzien.

Slotstanden

De S&P 500 steeg donderdag 1,1 procent op 4.060,43 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 33.949.41 punten en de Nasdaq sloot 1,8 procent hoger op 11.512,41 punten.