Tegenvallende winst voor American Express

(ABM FN-Dow Jones) American Express heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet geboekt, maar een lagere winst. Dit bleek vrijdag uit de cijfers van de Amerikaanse creditcardmaatschappij, waarin het ook liet weten in 2023 beduidend meer winst te zullen maken.

De omzet steeg op jaarbasis met 17 procent van 12,1 miljard dollar naar 14,2 miljard dollar en dit was licht onder de analistenverwachting.

De betalingen met kaarten stegen op jaarbasis met 12 procent.

American Express boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 1,6 miljard dollar, ofwel 2,07 dollar per aandeel. Analisten rekenden op 2,23 dollar.

Een jaar eerder was de winst nog 1,7 miljard dollar of 2,18 dollar per aandeel. In het derde kwartaal van 2022 lag deze post op 1,8 miljard dollar, of 2,47 dollar per aandeel.

In heel 2022 steeg de omzet met een kwart naar 52,9 miljard dollar. Dat leverde een winst op van 7,5 miljard dollar. De winst was daarmee 7 procent lager dan in 2021.

Dividend

Het dividend wordt met 15 procent verhoogd naar 0,60 dollar per aandeel.

Outlook

American Express verwacht voor 2023 een omzetgroei van 15 tot 17 procent en een winst per aandeel van 11,00 tot 11,40 dollar. Over 2022 was dit 9,85 dollar per aandeel.

Het aandeel American Express noteerde vrijdag in de elektronische handel voorbeurs 5,2 procent hoger.