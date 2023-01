Video: 2023 kan een redelijk beursjaar worden Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De rente en de inflatie bepalen momenteel het beeld op de beurs. En als de rente later dit jaar gaat dalen, zou het toch maar zo een "redelijk positief" jaar kunnen worden. Dit zegt vermogensbeheerder Andre van Eerden van Aberfeld International voor de camera van ABM Financial News. De economie draait relatief goed, zoals ook blijkt uit de laatste macrocijfers uit de VS, "en ook in Europa vallen de cijfers constant mee", merkt Van Eerden op. Het cijferseizoen is inmiddels op stoom en laat grote verschillen tussen de verschillende sectoren zien, concludeert de vermogensbeheerder. Een sector die het goed doet is de financiële sector, met "uitstekende resultaten". En ook energie doet het goed, en dat zal zo blijven, verwacht Van Eerden Toch is het een kwestie van behoedzaam opereren en zien of de rente in de tweede jaarhelft echt omlaag gaat. "Daar zet ik mijn vraagtekens bij", aldus Van Eerden. Klik hier voor: 2023 kan een redelijk beursjaar worden Bron: ABM Financial News

