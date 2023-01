Europese beurzen licht hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag licht hoger, in afwachting van Amerikaanse inflatiedata over december, die de leidraad zijn voor de Federal Reserve bij het bepalen van het rentebeleid.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een stijging van 0,1 procent op 454,40 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,3 procent naar 15.179,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,2 procent met een stand van 7.111,04 punten. De Britse FTSE steeg 0,1 procent naar 7.772,63 punten.

Beleggers putten hoop uit een groei van de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal met 2,9 procent, zo bleek op donderdag uit de nieuwste ramingen, wat sterker was dan de 2,8 procent die was voorzien, maar wel een vertraging na de 3,2 procent groei in het derde kwartaal.

"Als er al bezorgdheid is dat de Amerikaanse economie op de rand van een recessie staat, komt dat zeker niet tot uiting in de economische cijfers, die er nog steeds redelijk solide uitzien", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De cijfers stimuleren het optimisme op de beurs, zo stelden analisten van SEB. "Maar de onderliggende details in het bbp-cijfer waren wel wat zwakker en we zien een risico op een duidelijke groeivertraging begin 2023 en een milde recessie daarna", aldus SEB.

Het Franse consumentenvertrouwen liet over januari onverwacht een daling zien van 81 naar 80.

Voor vanmiddag staan de persoonlijke inkomen en bestedingen van de Amerikanen met daarbij het inflatiecijfer over december op het programma. De verwachting is dat de kerninflatie op jaarbasis is gedaald van 4,7 procent naar 4,4 procent. Op maandbasis wordt hiervoor wel een stijging voorzien van 0,2 procent in november naar 0,3 procent over de laatste maand van 2022.

Verder komen vanmiddag in de VS nog de verkopen van bestaande woningen over december en het consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan over januari in een definitieve versie naar buiten.

Olie werd vrijdag duurder. Een februari-future West Texas Intermediate noteerde 1,2 procent in het groen op 81,99 dollar, terwijl voor een maart-future Brent 88,50 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 1,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0885. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0875 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0891 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Vestas heeft in 2022 net niet voldaan aan zijn in november verlaagde outlook. Voor het lopende jaar rekent Vestas op een omzet van 14,0 tot 15,5 miljard euro. Dat was in 2022 net geen 14,5 miljard euro. De koers van het aandeel Vestas noteerde 1,9 procent lager.

Hennes & Mauritz heeft in het afgelopen kwartaal de winst onder druk zien staan vanwege onder meer de ontwikkelingen rond Rusland. De koers van het aandeel H&M noteerde 4,9 procent lager.

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton is in 2022 aanzienlijk gegroeid in alle segmenten, ondanks de economische en geopolitieke onzekerheden wereldwijd. Dit meldde het Franse luxeconcern donderdag nabeurs. De koers van het aandeel LVMH noteerde 0,1 procent lager.

De koersen van de hoofdaandelen lieten in Parijs en Frankfurt relatief terughoudende bewegingen zien ten opzichte van de slotnoteringen van donderdag.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een iets lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood.

De S&P 500 steeg donderdag 1,1 procent op 4.060,43 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 33.949.41 punten en de Nasdaq sloot 1,8 procent hoger op 11.512,41 punten.