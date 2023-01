KLA geeft teleurstellende outlook af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) KLA heeft donderdagavond een zwakke outlook afgegeven voor het lopende derde kwartaal, nu de vraag naar chips inzakt. Het bedrijf, actief in de halfgeleiderindustrie, verwacht een aangepaste winst per aandeel van 4,52 tot 5,92 dollar per aandeel in het lopende derde kwartaal van het gebroken boekjaar, terwijl de omzet tussen de 2,2 en 2,5 miljard dollar zal uitkomen. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden voor het derde kwartaal rekening met een aangepaste winst van 5,90 dollar per aandeel op een omzet van 2,53 miljard dollar. Donderdag nabeurs zakte het aandeel KLA 6 procent. Over het afgelopen kwartaal rapporteerde KLA een nettowinst van 979 miljoen dollar tegen 717 miljoen dollar een jaar eerder. De omzet steeg tot 2,98 miljard dollar, van 2,35 miljard dollar een jaar eerder. In het eerste kwartaal lag de omzet van KLA op 2,72 miljard dollar, met een nettowinst van ruim een miljard dollar. Aangepast voor belastingen en overnames, boekte KLA afgelopen kwartaal een winst van 7,38 dollar per aandeel. Dit was een jaar eerder nog 5,59 dollar en afgelopen kwartaal 7,06 dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een aangepaste winst per aandeel van 7,10 dollar op een omzet van 2,82 miljard dollar. In een toelichting waarschuwde CEO Rick Wallace dat na drie jaar van substantiële groei de capaciteit dit jaar zal worden aangepast. De topman meent echter dat KLA dankzij aanhoudende investeringen in staat zal zijn om zijn leidende positie te kunnen handhaven. Bron: ABM Financial News

