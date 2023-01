Valuta: euro en dollar in evenwicht

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag rond 1,0880 in afwachting van inflatiecijfers uit de Verenigde Staten over december. De markt kijkt echter vooral uit naar de rentebesluiten van volgende week en de toelichtingen daarop.

"Het wordt afwachten wat de centrale banken volgende week voor rentebeslissingen nemen", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "De markt heeft al één en ander ingeprijsd, waardoor de beslissingen op zich geen verrassingen met zich mee zullen brengen. Het gaat volgende week vooral om de verwachtingen van beleidsmakers voor de komende periode", aldus Boele.

Net als de bredere markt verwacht ABN AMRO dat de Federal Reserve aanstaande woensdag zal kiezen voor een renteverhoging van 25 basispunten. "Wij verwachten dat de Fed tijdens de vergaderingen van februari en maart zal terugschakelen, naar een verhoging van dezelfde omvang, tot een beleidsrente van maximaal 5 procent. Daarna verwachten wij dat de Fed een pauze inlast, als de inflatie verder daalt en de arbeidsmarkt verslechtert", aldus Boele.

ABN AMRO verwacht dat de ECB de rente blijft verhogen en dat de depositorente in mei een piek van 3 procent bereikt. "Voor het einde van het jaar kunnen renteverlagingen aan de orde zijn, waardoor de depositorente weer op 2,5 procent zou uitkomen. De markt gaat uit van een piek in de depositorente van 3,3 procent en een daling naar 3,2 procent eind 2023. Wij gaan uit van minder renteverhogingen in de komende maanden en meer renteverlagingen aan het einde van 2023", aldus Boele.

ABN AMRO rekende ook een aantal alternatieve scenario's door. "Als er minder of helemaal geen renteverlagingen komen, zullen de vooruitzichten voor het euro/dollar-paar anders zijn. Ons huidige standpunt over een zwakkere Amerikaanse dollar is vooral gebaseerd op agressievere renteverlagingen door de Fed dan door de ECB. Als de Fed de rente verlaagt zoals nu door de financiële markten is ingeprijsd, zal de euro waarschijnlijk rond het huidige niveau van 1,09 blijven. Als de Fed besluit de rente dit jaar helemaal niet te verlagen en de markt niet anticipeert op renteverlagingen in 2024, zal de dollar herstellen", zo verwachtte Boele vrijdag.

In dat geval kan de munt de uitbraak van de vorige langetermijntrend testen, die momenteel uitkomt op 1,064 dollar. "In deze situatie verwachten wij niet opnieuw een opwaartse trend van de Amerikaanse dollar, omdat wij denken dat het een uitstel van renteverlagingen is en geen afstel."



Ook voor de ECB had de bank een alternatief plan. "Stel nu dat wij ons vergissen in onze visie op de ECB, dan zien wij meer opwaarts potentieel voor de euro, vooral als de Fed en de Bank of England zich volgens onze visie gedragen. In dat geval zou de euro vóór eind 2023 een niveau van 1,15 dollar kunnen bereiken. Als zowel de ECB als de Fed besluiten te doen wat de financiële markten nu verwachten, dan zal euro nauwelijks van het huidige niveau afwijken", aldus Boele.

Het Franse consumentenvertrouwen liet over januari onverwacht een daling zien van 81 naar 80, terwijl juist gerekend was op een verbetering naar 83.

Voor vanmiddag staan de persoonlijke inkomen en bestedingen van de Amerikanen met daarbij het inflatiecijfer over december op het programma. De verwachting is dat de kerninflatie op jaarbasis is gedaald van 4,7 procent naar 4,4 procent. Op maandbasis wordt hiervoor wel een stijging voorzien van 0,2 procent in november naar 0,3 procent over de laatste maand van 2022.

Verder komen vanmiddag in de VS nog de verkopen van bestaande woningen over december en het consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan over januari in een definitieve versie naar buiten.

De euro noteerde vrijdag 0,1 procent lager op 1,0883 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8798 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,3 procent tot 1,2370 dollar.