Beursblik: lagere resultaten Philips voorzien

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft in het vierde kwartaal van 2022 de resultaten onder druk zien staan. Dit verwachten analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus.

In het afgelopen kwartaal boekte Philips vermoedelijk een omzet van 5,0 miljard euro, grofweg gelijk aan de 4,9 miljard euro een jaar eerder.

De divisie Diagnosis & Treatment droeg met 2,6 miljard euro flink bij aan de omzet, terwijl Connected Care 1,1 miljard euro bijdroeg. De omzet uit Personal Health kwam vermoedelijk uit op 1,1 miljard euro.

Op een vergelijkbare basis daalde de omzet van Philips afgelopen kwartaal met 5,2 procent volgens de analisten, waarbij de daling bij Connected Care het grootst zal zijn met maar liefst 14,0 procent.

De andere twee divisies, Diagnosis & Treatment en Personal Health, lieten volgens de consensus een krimp op vergelijkbare basis zien van respectievelijk 2,9 en 1,4 procent.

De aangepaste EBITA kwam volgens de analisten afgelopen kwartaal uit op 428 miljoen euro tegen 647 miljoen euro een jaar eerder. De bijbehorende marge wordt ingeschat op 8,5 procent. Dat zou flink lager zijn dan de 13,1 procent in het vierde kwartaal van 2021.

Onder de streep restte volgens analisten een verlies van 16 miljoen euro. Vorig jaar boekte Philips nog een winst van 151 miljoen euro.

Zakenbank Jefferies denkt dat analisten misschien te optimistisch zijn over de omzetkrimp in de divisie Diagnosis & Treatment in het vierde kwartaal. Voorzichtigheid bij klanten, beschikbaarheid van onderdelen en vertraagde effecten van prijsverhogingen kunnen tegenvallers opleveren. Jefferies denkt dat niet alle bestellingen kunnen worden afgerond, omdat er onderdelen ontbreken.

Bij Connected Care voorzien de analisten aanhoudende zwakte door aanleveringsproblemen. Bij Personal Health zijn de prijzen verhoogd, maar kunnen deze de volumedalingen vermoedelijk niet compenseren, aldus Jefferies.

Analisten van Barclays verwachten ook dat Philips in het vierde kwartaal weer last heeft gehad van de verstoringen in de aanvoerketen, maar voorzien ook dat er dit jaar een geleidelijke verbetering optreedt. Daarbij houdt de Britse bank duidelijk rekening met positieve verrassingen in 2023, als de verstoringen sneller dan verwacht verdwijnen en als Philips met een realistischere, conservatieve outlook komt.

Volgens Jefferies zijn de kwartaalresultaten dan ook niet zo belangrijk, na een update van Philips in december vorig jaar over de testsresultaten van zijn beademingsapparaten DreamStation 1. Daaruit rolde dat de blootstelling aan de deeltjes die vrijkomen geen gezondheidsrisico's op te leveren, terwijl ook de blootstelling aan de vluchtige gassen die vrijkomen, op lange termijn geen consequenties lijken te hebben voor patiënten. Verder lijkt ook het afbrokkelen van het schuim in de apparaten mee te vallen.

Volgens Jefferies kijken beleggers vooral vooruit naar de strategische update die de nieuwe CEO vermoedelijk zal geven, en de verwachtingen voor 2023, naast nieuwe testresultaten en de reactie van Amerikaanse toezichthouders. Het is nog steeds onduidelijk wanneer de FDA zal reageren op de testresultaten die Philips in december publiceerde.

Jaarcijfers

Over heel 2022 voorzien analisten een omzet van 17,4 miljard euro, wat neerkomt op een daling op vergelijkbare basis van 5,2 procent. De aangepaste EBITA komt uit op 1,1 miljard euro, zo voorzien analisten. Dit was in 2021 circa 2,0 miljard euro. Onder de streep rest dan vermoedelijk een verlies van 1,5 miljard euro tegen een winst van 3,3 miljard euro een jaar eerder.

Philips opent de boeken maandag voorbeurs. Vrijdagochtend meldde het Eindhovense Dagblad dat Philips maandag een nieuwe reorganisatie zal aankondigen, die alleen al in Nederland 1.000 banen gaat kosten.