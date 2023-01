'Philips wil duizend banen schrappen in Nederland'

Ooit maakten ze lampen, TV's en andere huishoudelijke apparatuur, lasapparaten, chips en ASML en TSMS waren grotendeel in handen van Philips

Ook hadden zelfs papier, glas en kunststof fabrieken en nu? niks meer van het hele bedrijf over alles maar verkocht onder het motto van we gaan ons richten op medische wereld nou daar is wat van terecht gekomen..



Nu zal iedereen wel zeggen je moet je specialiseren in een ding, dat doen Samsung of Bosch ook niet om maar eens wat te noemen.

Net als met aandelen je moet je risico spreiden in verschillende sectors niemand gaat voor 100% in 1 bedrijf beleggen toch?