Philips wil duizend banen schrappen in Nederland - media

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips zal maandag bij de publicatie van de jaarcijfers opnieuw een reorganisatie aankondigen, wat alleen al in Nederland ten koste gaat van duizend banen. Dit meldde het Eindhovens Dagblad vrijdag op basis van bronnen. In oktober kondigde het van origine Eindhovense bedrijf al aan dat er plannen zijn om het personeelsbestand met 5 procent, ofwel 4.000 banen, terug te brengen. De nieuwe ontslagronde zou daar bovenop komen. Naast de jaarcijfers, wordt verwacht dat de nieuwe CEO Roy Jakobs maandag ook een update van de strategie geeft. Bron: ABM Financial News

