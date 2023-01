WDP wint op hoger Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste vrijdag kort na de beursgong 0,1 procent hoger naar 748,11 punten, terwijl de Midkap 0,3 procent won. Onder de hoofdaandelen wogen ASML en Signify met verliezen van ongeveer anderhalf procent op de koersvorming, na respectievelijk waarschijnlijk strengere exportregels voor ASML en cijfers van de verlichtingsspecialist. In de AMX won WDP twee procent. De marktleider in de Benelux voor logistiek vastgoed boekte een sterke winstgroei, waarbij de EPRA-winst per aandeel uitkwam op 1,25 euro, een stijging van 13 procent. In de AScX verloor B&S Group 1,3 procent. Ajax steeg 1,9 procent nadat de hoofdtrainer werd ontslagen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.