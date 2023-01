Vestas schiet toch nog tekort Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vestas heeft in 2022 net niet voldaan aan zijn in november verlaagde outlook. Dit bleek vrijdagochtend uit een update van de Deense maker van windmolens. De lastige marktomstandigheden hielden aan in 2022, aldus Vestas. Verstoringen in de aanvoerketen en hogere kosten drukten op het resultaat. Vestas benadrukte dat in het afgelopen kwartaal de resultaten ook nog eens tegenvielen door een aantal projectvertragingen, afschrijvingen en hogere voorzieningen. In november vorig jaar verlaagde Vestas al de omzetverwachting voor 2022 naar een bandbreedte van 14,5 tot 15,5 miljard euro, waar eerder werd uitgegaan van 14,5 tot 16,0 miljard euro. Dat was al een verlaging, want aanvankelijk rekende de fabrikant nog op een omzet van 15,0 tot 16,5 miljard euro. Uiteindelijk kwam de omzet in 2022 uit op 14,48 miljoen euro, net onder de onderkant van de laatste outlook. Voor het lopende jaar rekent Vestas op een omzet van 14,0 tot 15,5 miljard euro. Bron: ABM Financial News

