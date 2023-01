Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet, na de winsten donderdag op Wall Street.

IG voorziet een openingswinst van 45 punten voor de Duitse DAX en een plus van 1 punt voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 11 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een positieve sessie op de Europese markten, maar zag wel dat de Duitse en Londense indexen achterbleven bij de beurzen in Parijs en Milaan.

"De focus van beleggers ligt momenteel vol op de kwartaalcijfers", meent beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

Op macro-economisch vlak was het in Europa rustig.

Bedrijfsnieuws

Het Finse Nokia heeft in het afgelopen jaar weer groei laten laten zien en verhoogde het dividend. Het aandeel sloot 4 procent hoger.

STMicroelectronics behaalde in het afgelopen kwartaal conform de verwachting hogere resultaten en rekent voor 2023 op een verdere groei. Het aandeel steeg ruim 8 procent. Sectorgenoot ASML kwam woensdag al met meevallende resultaten. Dat aandeel steeg licht in Amsterdam. Infineon won bijna 5 procent in Frankfurt.

SAP verloor bijna een procent in de DAX, na het openen van de boeken. In het vierde kwartaal stegen de omzet en het operationeel resultaat. Het techbedrijf bevestigde donderdag de doelstellingen voor 2025 maar gaf ook aan 3.000 banen te schrappen.

In Parijs stond Pernod Ricard onder druk, met een verlies van bijna 3 procent. In Londen leverde sectorgenoot Diageo 5,5 procent in na het openen van de boeken.

Shell evalueert of de levering van energie aan huishoudens in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Duitsland nog wel past in de strategie van het bedrijf. Dat meldde persbureau Bloomberg op basis van een brief van Shell aan medewerkers. Het aandeel reageerde in Amsterdam en Londen niet heel sterk op het nieuws en steeg ongeveer een half procent.

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat vrijdag een iets lagere opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger geëindigd.

Beleggers waren tevreden met Amerikaanse groeicijfers. De economie in de Verenigde Staten groeide in het vierde kwartaal met 2,9 procent, wat sterker was dan de 2,8 procent die was voorzien, maar wel een vertraging na de 3,2 procent groei in het derde kwartaal.

"Als er al bezorgdheid is dat de Amerikaanse economie op de rand van een recessie staat, komt dat zeker niet tot uiting in de economische cijfers, die er nog steeds redelijk solide uitzien", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Economen van Jefferies wezen er wel op dat de binnenlandse vraag met slechts 0,8 procent toenam in het vierde kwartaal.

Volgens Hewson geven de groeicijfers de Fed meer ruimte om komende week een rentebesluit te nemen met een verhoging van 25 of toch 50 basispunten.

"Hoewel 25 basispunten alom wordt beschouwd als een zekerheid, is het mogelijk dat dit gepaard gaat met zeer hawkish forward guidance", aldus de marktkenner. Dat zou de groeiende hoop op een draai in het Amerikaanse rentebeleid ongedaan maken, waarschuwde Hewson.

Uit ander macro-economisch nieuws bleek donderdag dat er afgelopen week minder nieuwe aanvragen zijn gedaan voor een werkloosheidsuitkering in de VS, namelijk 186.000, tegen 192.000 een week eerder. Er was juist een stijging voorzien.

De Amerikaanse orders voor duurzame goederen stegen sterker dan verwacht in december, met 5,6 procent, waar was gerekend op 2,4 procent. De verkoop van nieuwe woningen in de VS is in december gestegen met 2,3 procent, na een neerwaartse bijstelling in november.

WTI-olie steeg naar 81 dollar.

Bedrijfsnieuws

Tesla blijft mikken op groei, terwijl veel andere technologiebedrijven inkrimpen en mensen ontslaan. De autofabrikant zei woensdag nabeurs voor dit jaar op 1,8 miljoen auto's te mikken, zonder te zeggen of dit productie of levering betreft. Het aandeel steeg donderdag 11 procent.

Internet- en televisiebedrijf Comcast meldde een kleine winstdaling, maar de aangepaste winst viel mee. De vrije kasstroom daalde fors terwijl het bedrijf kosten maakten voor ontslagvergoedingen, zonder verder te reppen over het aantal ontslagen. Het dividend werd verhoogd. Het aandeel steeg bijna een procent.

Sherwin-Williams boekte een meevallende winst in het vierde kwartaal, maar het verfconcern zei dat 2023 erg uitdagend belooft te worden en dat de winst vermoedelijk zal dalen. Het aandeel verloor 9 procent.

American Airlines boekte een hoger dan verwachte aangepaste winst per aandeel van 1,17 dollar, waar analisten op 1,00 dollar rekenden. De inkomsten stegen met 40 procent tot 13,2 miljard dollar en de groei zet door in het eerste kwartaal, verwacht het luchtvaartbedrijf. Het aandeel steeg ruim 2 procent.

Staalfabrikant Nucor zag de omzet en winst afnemen. De omzet daalde met 16 procent tot 8,7 miljard dollar en de winst zakte van 2,25 miljard naar 1,53 miljard dollar, fors lager dan in het voorgaande kwartaal, maar beter dan de markt had ingecalculeerd. Het aandeel won bijna 8,5 procent.

Aandelen Chevron steeg bijna 5 procent, nadat het oliebedrijf woensdagavond een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 75 miljard dollar in het vooruitzicht stelde.

IBM verloor donderdag 4,5 procent, na resultaten woensdag nabeurs. De omzet was vlak en het bedrijf gaat 3.900 mensen ontslaan.

Chemiereus Dow heeft in de laatste drie maanden van 2022 flinke tegenwind ervaren en heeft besloten het mes in het personeelsbestand te zetten. Dit kost 2.000 banen. Het aandeel steeg licht

Aandelen Bed Bath & Beyond kelderden met ruim 22 procent waarbij de handel tussentijds werd stilgelegd, nadat bekend werd dat de noodlijdende retailer in gebreke is gebleven bij het aflossen van leningen.

Intel kwam donderdag nabeurs met zwakke cijfers over het vierde kwartaal. De chipreus heeft vooral last van de zwakke PC-markt. Het verlies was een stuk groter dan waar analisten op rekenden. De outlook was ook zwak.

VALUTA

