Wall Street koerst hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren donderdag licht hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 wint 0,4 procent op 4.032,09 punten, de Dow Jones index stijgt 0,1 procent op 33.779,61 punten en de Nasdaq noteert 0,8 procent hoger op 11.399,16 punten.

Beleggers lijken redelijk tevreden met Amerikaanse groeicijfers, hoewel dit wel vraagtekens oproept over het rentebeleid van de Federal Reserve. De economie in de Verenigde Staten groeide in het vierde kwartaal met 2,9 procent, wat sterker was dan de 2,8 procent die was voorzien, maar wel een vertraging na de 3,2 procent groei in het derde kwartaal.

"Als er al bezorgdheid is dat de Amerikaanse economie op de rand van een recessie staat, komt dat zeker niet tot uiting in de economische cijfers, die er nog steeds redelijk solide uitzien", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Economen van Jefferies wezen er wel op dat de binnenlandse vraag met slechts 0,8 procent toenam in het vierde kwartaal.

Volgens Hewson geven de groeicijfers de Fed meer ruimte om komende week een rentebesluit te nemen met een verhoging van 25 of toch 50 basispunten.

"Hoewel 25 basispunten alom wordt beschouwd als een zekerheid, is het mogelijk dat dit gepaard gaat met zeer hawkish forward guidance", aldus de marktkenner. Dat zou de groeiende hoop op een draai in het Amerikaanse rentebeleid ongedaan maken, waarschuwt Hewson.

Uit ander macro-economisch nieuws bleek donderdagmiddag dat er afgelopen week minder nieuwe aanvragen zijn gedaan voor een werkloosheidsuitkering in de VS, namelijk 186.000, tegen 192.000 een week eerder. Er was juist een stijging voorzien.

De Amerikaanse orders voor duurzame goederen stegen sterker dan verwacht in december, met 5,6 procent, waar was gerekend op 2,4 procent. De verkoop van nieuwe woningen in de VS is in december gestegen met 2,3 procent, na een neerwaartse bijstelling in november.

De euro/dollar handelt donderdagavond op 1,0873. WTI-olie is zo'n anderhalf procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Tesla blijft mikken op groei, terwijl veel andere technologiebedrijven inkrimpen en mensen ontslaan. De autofabrikant zei woensdag nabeurs voor dit jaar op 1,8 miljoen auto's te mikken, zonder te zeggen of dit productie of levering betreft. Het aandeel stijgt donderdag 9,5 procent.

Internet- en televisiebedrijf Comcast meldde een kleine winstdaling, maar de aangepaste winst viel mee. De vrije kasstroom daalde fors terwijl het bedrijf kosten maakten voor ontslagvergoedingen, zonder verder te reppen over het aantal ontslagen. Het dividend werd verhoogd. Het aandeel daalt licht.

Sherwin-Williams boekte een meevallende winst in het vierde kwartaal, maar het verfconcern zei dat 2023 erg uitdagend belooft te worden en dat de winst vermoedelijk zal dalen. Het aandeel verliest ruim 8 procent.

American Airlines boekte een hoger dan verwachte aangepaste winst per aandeel van 1,17 dollar, waar analisten op 1,00 dollar rekenden. De inkomsten stegen met 40 procent tot 13,2 miljard dollar en de groei zet door in het eerste kwartaal, verwacht het luchtvaartbedrijf. Het aandeel stijgt licht.

Staalfabrikant Nucor zag de omzet en winst afnemen. De omzet daalde met 16 procent tot 8,7 miljard dollar en de winst zakte van 2,25 miljard naar 1,53 miljard dollar, fors lager dan in het voorgaande kwartaal, maar beter dan de markt had ingecalculeerd. Het aandeel wint ruim 6 procent.

Aandelen Chevron wint meer dan 4 procent, nadat het oliebedrijf woensdagavond een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 75 miljard dollar in het vooruitzicht stelde.

IBM verliest donderdag 4,5 procent, na resultaten woensdag nabeurs. De omzet was vlak en het bedrijf gaat 3.900 mensen ontslaan.

Chemiereus Dow heeft in de laatste drie maanden van 2022 flinke tegenwind ervaren en heeft besloten het mes in het personeelsbestand te zetten. Dit kost 2.000 banen. Het aandeel stijgt licht.



Nabeurs openen Intel en Visa de boeken.