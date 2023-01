Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,4 procent tot 453,98 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,3 procent op 15.132,85 punten. De Franse CAC 40 won 0,7 procent bij een stand van 7.095,99 punten. De Britse FTSE sloot 0,2 procent hoger op 7.761,11 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een positieve sessie op de Europese markten, maar zag wel dat de Duitse en Londense indexen achterbleven bij de beurzen in Parijs en Milaan. De FTSE MIB won 1,3 procent.

"De focus van beleggers ligt momenteel vol op de kwartaalcijfers", meent beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

Op macro-economisch vlak was het in Europa rustig. In de VS bleek de groei in het vierde kwartaal iets beter dan verwacht. Het bruto binnenlands product kwam wel lager uit dan in het derde kwartaal, maar volgens marktkenners lijkt de Amerikaanse economie de renteverhogingen van de Federal Reserve vooralsnog goed te doorstaan.

"Dit zou de Fed volgende week wel eens enige rust kunnen geven bij de beslissing om de rente met 25 basispunten te verhogen of met een agressievere 50 basispunten", aldus Hewson.

De euro/dollar noteerde rond het slot in Europa op 1,0857. WTI-olie werd ruim een procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Het Finse Nokia heeft in het afgelopen jaar weer groei laten laten zien en verhoogde het dividend. Het aandeel sloot 4 procent hoger.

STMicroelectronics behaalde in het afgelopen kwartaal conform de verwachting hogere resultaten en rekent voor 2023 op een verdere groei. Het aandeel steeg ruim 8 procent. Sectorgenoot ASML kwam woensdag al met meevallende resultaten. Dat aandeel steeg licht in Amsterdam. Infineon won bijna 5 procent in Frankfurt.

SAP verloor bijna een procent in de DAX, na het openen van de boeken. In het vierde kwartaal stegen de omzet en het operationeel resultaat. Het techbedrijf bevestigde donderdag de doelstellingen voor 2025 maar gaf ook aan 3.000 banen te schrappen.

In Parijs stond Pernod Ricard onder druk, met een verlies van bijna 3 procent. In Londen leverde sectorgenoot Diageo 5,5 procent in na het openen van de boeken.

Shell evalueert of de levering van energie aan huishoudens in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Duitsland nog wel past in de strategie van het bedrijf. Dat meldde persbureau Bloomberg op basis van een brief van Shell aan medewerkers. Het aandeel reageerde in Amsterdam en Londen niet heel sterk op het nieuws en steeg ongeveer een half procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot hoger.