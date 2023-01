Beursblik: vooral outlook WDP van belang bij kwartaalupdate

(ABM FN-Dow Jones) Bij de resultaten die WDP vrijdag presenteert over het vierde kwartaal en het volledige boekjaar 2022, zal de aandacht vooral uitgaan naar de outlook voor 2023. Dit verwacht Kepler Cheuvreux.

Ook zullen beleggers letten op de waarde van de portefeuille.

Wat de recurrente winst in 2022 betreft, verwacht Kepler geen grote verrassingen. De resultaten van WDP zouden in lijn moeten liggen met de consensusverwachting, maar Kepler wijkt wel af van de consensus wat de herwaardering van de portefeuille betreft. De broker is minder optimistisch over de waardering voor het vierde kwartaal, maar optimistischer dan de consensus over de waardering voor 2023.

Verwacht wordt dat het bruto rendement op de portefeuille in 2022 is uitgekomen op 5,4 procent, wat in 2023 kan oplopen tot 5,65 procent.

De marktleider in de Benelux voor logistiek vastgoed zal tijdens de huidige cyclus kunnen blijven groeien dankzij zijn solide hefboomwerking, zijn vermogen om de inflatie door te berekenen aan de huurders en de aantrekkelijke verhouding tussen opbrengsten en kosten van de pijplijn, aldus Kepler.

Ook volgens Bank of America moet WDP nog jarenlang kunnen genieten van inflatiegerelateerde groei. De groei van de inkomsten van het bedrijf is versneld na de publicatie van de resultaten over de eerste negen maanden van 2022. Die versnelling moet ook voelbaar zijn geweest in het vierde kwartaal van 2022 en zal zich dankzij de huurindexering ook in het nieuwe boekjaar doorzetten, verwacht de Amerikaanse bank.

Bovendien moet ook rekening worden gehouden met het groeiplan 2022-25 van WDP. Over de eerste negen maanden van 2022 meldde het bedrijf een investeringsvolume van circa 430 miljoen euro, met over het derde kwartaal een bedrag van 170 miljoen euro. Deze investeringen hebben betrekking op zowel nieuwe projecten en gronden als op aankopen van bestaande gebouwen en op investeringen in de energietransitie.

WDP blijft gefocust op de winstgevendheid op lange termijn, in het groeiplan wordt uitgegaan van een EPRA-winst per aandeel van 1,50 euro in 2025, met een sterke klemtoon op rendabiliteit, een robuuste balans en een solide liquiditeitspositie. Dit tegen de achtergrond van een aantal negatieve externe factoren zoals een verhoogde marktvolatiliteit, een verzwakkende macro-economische outlook en een toegenomen kapitaalkosten.

Verwacht mag worden dat het management ook ditmaal de nodige aandacht zal besteden aan die externe factoren.

De cijfers zullen uiteraard getoetst worden aan de afgegeven vooruitzichten. WDP heeft voor 2022 een EPRA-winst per aandeel van 1,25 euro in het vooruitzicht gesteld, of een stijging met 14 procent tegenover 2021.

De EPRA-winst per aandeel bedroeg 0,95 euro over de eerst negen maanden van het boekjaar en dat was inderdaad een stijging met 14 procent.

WDP profiteerde na drie kwartalen in 2022 nog steeds van een fundamenteel gezonde marktdynamiek, ook in de huidige turbulente macro-economische en geopolitieke omgeving. De kans lijkt volgens de analisten klein dat het management die woorden zal intrekken. De logistieke sector blijft van cruciaal belang voor verschillende sectoren en mag bovendien fundamenteel gezond gezond genoemd worden met een aanhoudende vraag in de breedte.