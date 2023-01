Tesla stijgt 10% bij opening Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN) Woensdagavond stelde Tesla beleggers gerust met een update over het vierde kwartaal. Het aandeel van de fabrikant van elektrische auto's steeg bij de opening van Wall Street met 10 procent. Tesla sloot het laatste kwartaal af met een winststijging van 59 procent op jaarbasis tot 3,7 miljard dollar, nipt minder dan de 3,8 miljard dollar die analisten hadden verwacht. In het hele jaar bedroeg de omzet meer dan 81 miljard dollar, een stijging van ruim 50 procent op jaarbasis, dakzij de verkoop van 1,31 miljoen auto's. De jaarwinst steeg naar 12,6 miljard dollar. Wat de vooruitzichten betreft, zei topman Elon Musk dat hij verwacht dat de prijsverlagingen de vraag aan het begin van het jaar een sterke impuls zullen geven, en dat hij in 2023 een nieuw productierecord verwacht. Het bedrijf gaf aan dat het, gezien de economische omstandigheden, zijn kostenbesparingsprogramma zal versnellen en het tegelijkertijd de productie wil verhogen. Bron: ABM Financial News

