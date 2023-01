Hogere start Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet, na meevallende economische cijfers, sterke bedrijfsresultaten en optimisme over de resultaten van Tesla woensdag nabeurs.



Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor opening 0,6 procent in het groen. Technologiebeurs Nasdaq lijkt 1,1 procent hoger te gaan openen. Het vermogen van de beurs om in de loop van de week te herstellen van een eerdere verkoopgolf, stemt beleggers overwegend positief donderdag. "Er is toenemend vertrouwen dat de economie mogelijk geen recessie nodig heeft om het inflatiemonster te temmen, gezien de aanwezige visie dat de Amerikaanse economie een hogere rente toch wel kan verteren", aldus SPI Asset Management. Vanuit technisch perspectief ziet Fundstrat zelfs een kans op een "grotere uitbraak" van de S&P500 en Nasdaq in opwaartse richting. In Europa stonden de beurzen hoger, terwijl in China, Taiwan en Australië de markten dicht waren voor feestdagen. De Amerikaanse economie groeide in het vierde kwartaal met 2,9 procent, bleek uit een voorlopig cijfer van de overheid, wat sterker is dan de 2,8 procent die was voorzien, maar wel nog een vertraging na de 3,2 procent groei in het derde kwartaal. Er waren afgelopen week minder nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering, namelijk 186.000, tegen 192.000 een week eerder. Er was juist een toename voorzien. De orders voor duurzame goederen stegen sterker dan verwacht in december, met 5,6 procent, waar was gerekend op 2,4 procent. Na de openingsgong wordt het aantal verkochte nieuwe huizen in december bekendgemaakt, ter indicatie van de situatie op de woningmarkt. De olieprijs steeg. Een maart-future West Texas Intermediate steeg 1,9 procent tot 81,66 dollar, terwijl een maart-future Brent 1,7 procent duurder werd op 87,62 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0894. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0917 op de borden. Commerzbank verwacht dat het Amerikaanse groeicijfer de dollar vandaag niet sterk in beweging zal brengen. Volgens ING blijft de euro gesteund door de verwachting van meer renteverhogingen door de ECB, maar kan het lastig worden om de grens van 1,9050 tot 1,1000 te slechten tot de rentebesluiten van de Fed en ECB volgende week. Bedrijfsnieuws Tesla blijft mikken op groei, terwijl veel andere technologiebedrijven inkrimpen en mensen ontslaan. De autofabrikant zei woensdag nabeurs voor dit jaar op 1,8 miljoen auto's te mikken, zonder te zeggen of dit productie of levering betreft. Het aandeel Tesla lijkt 9 procent hoger te gaan openen. Internet- en televisiebedrijf Comcast meldde een kleine winstdaling, maar de aangepaste winst viel mee. De vrije kasstroom daalde fors terwijl het bedrijf kosten maakten voor ontslagvergoedingen, zonder verder te reppen over het aantal ontslagen. Het dividend werd verhoogd. Het aandeel lijkt 1 procent lager te openen. Sherwin Williams boekte een meevallende winst in het vierde kwartaal, maar het verfconcern zei dat 2023 erg uitdagend belooft te worden en dat de winst vermoedelijk zal dalen. Het aandeel lijkt 11 procent lager te openen. American Airlines boekte een hoger dan verwachte aangepaste winst per aandeel van 1,17 dollar, waar analisten op 1,00 dollar rekenden. De inkomsten stegen met 40 procent tot 13,2 miljard dollar en de groei zet door in het eerste kwartaal, verwacht het luchtvaartbedrijf. Het aandeel ligt op koers voor een 1,5 procent hogere opening. Staalfabrikant Nucor zag de omzet en winst afnemen. De omzet daalde met 16 procent tot 8,7 miljard dollar en de winst zakte van 2,25 miljard naar 1,53 miljard dollar, fors lager dan in het voorgaande kwartaal, maar beter dan de markt had ingecalculeerd. Het aandeel lijkt 2 procent hoger te openen. Chevron steeg 3,7 procent in de handel voorbeurs, nadat het oliebedrijf woensdagavond een aandeleninkooppprogramma ter waarde van 75 miljard dollar in het vooruitzicht stelde. IBM verloor voorbeurs 2,3 procent, na resultaten. De omzet was vlak en het bedrijf gaat 3.900 mensen ontslaan. Chemiereus Dow heeft in de laatste drie maanden van 2022 flinke tegenwind ervaren en heeft besloten het mes in het personeelsbestand te zetten. Dit kost 2.000 banen. Het aandeel Dow lijkt 3 procent lager van start te gaan.



Nabeurs volgen Intel en Visa. Slotstanden De Amerikaanse beurzen sloten woensdag bijna onveranderd, herstellend van een lagere start.



De S&P500-index sloot woensdag vlak op 4.016,22 punten. Ook de Dow Jones-index kwam met een slotstand van 33.743,84 punten niet van zijn plaats, terwijl technologiebeurs Nasdaq 0,2 procent prijs gaf op 11.313,36 punten. Bron: ABM Financial News

