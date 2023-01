Mastercard boekt meer omzet en winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Mastercard heeft in het vierde kwartaal meer omzet en winst geboekt, ondanks een kostenstijging van 10 procent. Dat maakte het creditcardbedrijf donderdag bekend. De nettowinst steeg met 6 procent van 2,4 miljard naar 2,5 miljard dollar, of met 9 procent van 2,41 tot 2,62 dollar per aandeel. Aangepast voor bijzondere posten bedroeg de winst afgelopen kwartaal 2,65 dollar. Analisten rekenden volgens FactSet op 2,57 dollar. De omzet steeg met 12 procent van 5,2 miljard naar 5,8 miljard dollar, terwijl de operationele kosten met 10 procent stegen van 2,4 miljard naar 2,6 miljard dollar. Vooral de personeelskosten stegen, terwijl de kosten van reclame en marketing daalden. De operationele marge verbeterde daarbij licht, van 54,2 naar 54,7 procent. "We hebben het jaar afgesloten met sterke financiële resultaten en wonnen contracten die ons zullen helpen om munt te slaan uit de geweldige verschuiving naar digitaal betalen", zei CEO Michael Miebach in een toelichting. Hij wees op het herstel van het internationale reisverkeer, waar de volumes 59 procent hoger lagen dan een jaar eerder, en de bemoedigende heropening van Azië. De consumentenbestedingen zijn "opmerkelijk veerkrachtig" gebleken, volgens de topman, ondanks de economische en geopolitieke onzekerheid. Het aandeel Mastercard zal licht lager openen. Bron: ABM Financial News

