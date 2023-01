Sherwin-Williams waarschuwt voor lagere winst

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Sherwin-Williams heeft in het vierde kwartaal van 2022 iets meer winst geboekt dan verwacht, maar in 2023 zal de omzet teruglopen en de winst lager uitvallen. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de Amerikaanse verf- en coatingspecialist, een concurrent van AkzoNobel.

Dit jaar belooft "erg uitdagend" te worden. Wel verwacht CEO John Morikis dat Sherwin-Williams beter zal presteren dan de markt.

De omzet steeg in het vierde kwartaal van 4,8 miljard naar 5,2 miljard dollar, een plus op jaarbasis van bijna 10 procent.

De brutomarge verbeterde ook flink, naar 2,2 miljard dollar, dankzij het verhogen van de prijzen in alle marktsegmenten, in combinatie met volumestijgingen in bepaalde segmenten.

De nettowinst liep op van 304 miljoen naar 386 miljoen dollar. Per aandeel was dit goed voor een stijging van 1,15 naar 1,48 dollar, of aangepast voor bijzondere posten naar 1,89 dollar.

Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op een aangepaste winst per aandeel van 1,86 dollar.

Voor heel 2022 mikte de fabrikant op een hoog enkelcijferige tot een laag dubbelcijferige omzetgroei. De omzet steeg daadwerkelijk met 11,1 procent naar een record van 22,2 miljard dollar.

Op vergelijkbare basis was de groei in de VS en Canada 11,7 procent.

Dit leverde een aangepaste winst per aandeel op van 8,73 dollar, aan de bovenkant van 8,50 en 8,80 dollar waarop Sherwin-Williams had gerekend. Dat was wel een neerwaartse bijstelling van de 9,25 tot 9,65 dollar waar Sherwin-Williams voor de zomer nog op rekende.

Outlook

Voor het lopende eerste kwartaal mikt de fabrikant op omzetgroei van 0 tot 5 procent. Maar voor heel dit jaar voorziet Sherwin-Williams een omzetdaling van 0 tot 5 procent. De aangepaste winst per aandeel schat het in op 7,95 tot 8,65 dollar.

Het aandeel Sherwin-Williams noteert voorbeurs bijna 9 procent lager.