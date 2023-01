American Airlines overtreft marktverwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) American Airlines heeft in het vierde kwartaal beter gepresteerd dan analisten verwachtten en kwam aan de bovenzijde van de eigen outlook uit. Dit bleek donderdag uit het kwartaalrapport van de luchtvaartmaatschappij. De aangepaste winst per aandeel bedroeg 1,17 dollar. Dit was beduidend hoger dan de 1,00 dollar waar analisten op rekenden en de hoogste winst sinds het derde kwartaal van 2019. American Airlines rekende, na een opwaartse bijstelling eerder dit jaar, op 1,12 tot 1,17 dollar tegen aanvankelijk 0,50 tot 0,70 dollar per aandeel. Een jaar eerder boekte de maatschappij nog een aangepast verlies per aandeel van 1,42 dollar. De inkomsten lagen dan ook 40 procent hoger dan een jaar eerder op 13,2 miljard dollar. De liquiditeit aan het einde van het vierde kwartaal bedroeg 12 miljard dollar. Outlook American Airlines rekent voor het lopende kwartaal op een capaciteitsgroei van 8 tot 10 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2022. De aangepaste winst per aandeel komt in het eerste kwartaal naar verwachting break even uit. Voor het hele jaar zal dit 2,50 tot 3,50 dollar zijn, vergeleken met 0,50 dollar over 2022. Het aandeel American Airlines lijkt donderdag 1,7 procent hoger te openen. Bron: ABM Financial News

