Dubbelcijferige omzetdaling Dow Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Dow Inc

(ABM FN-Dow Jones) Chemiereus Dow heeft in de laatste drie maanden van 2022 flinke tegenwind ervaren en heeft besloten het mes in het personeelsbestand te zetten. Dit bleek donderdagmiddag. De omzet daalde afgelopen kwartaal met 17 procent naar 11,9 miljard dollar. Dit leidde ertoe dat de nettowinst daalde van 1,8 miljard naar 647 miljoen dollar, ofwel 0,85 dollar per aandeel. Een jaar eerder bedroeg de winst nog 2,32 dollar per aandeel. De volumes daalden afgelopen kwartaal met 8 procent. Vooral in Europa stonden de volumes onder druk. In heel 2022 kwam de omzet uit op 56,9 miljard dollar, bijna 5 miljard dollar meer dan in 2021. De winst daalde echter van 6,4 naar 4,6 miljard dollar. Ondanks dat de Chinese economie weer open is en de energieprijzen in Europa dalen, vindt Dow toch dat het maatregelen moet treffen. Die moeten 1 miljard dollar aan kostenbesparingen opleveren. Onderdeel van de maatregelen is een ontslagronde van 2.000 banen. Dat is bijna 6 procent van het personeelsbestand van Dow. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.