Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger, na het verlies van woensdag.



Woensdagavond wist Wall Street de openingsverliezen weg te werken en dit zorgde vanochtend voor een positief sentiment in Europa.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een winst van 0,5 procent op 454,40 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,3 procent naar 15.125,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,8 procent met een stand van 7.099,97 punten. De Britse FTSE steeg 0,2 procent naar 7.762,62 punten.

Beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx sprak van een sterk herstel van de Amerikaanse beurzen op woensdag. "De focus van beleggers ligt momenteel vol op de kwartaalcijfers", aldus Blekemolen.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets kijken beleggers vandaag, naast de bedrijfsresultaten, ook uit naar groeicijfers uit de VS over het vierde kwartaal. "De eerste twee kwartalen van 2022 gingen gepaard met een krimp, maar in het derde kwartaal was er weer een groei van 3,2 procent", zo merkte Hewson op.

De analist sluit niet uit dat er in het vierde kwartaal een groeivertraging optrad na de sterke prestaties in het derde kwartaal. Volgens Hewson gaat de markt uit van een groei met 2,5 procent. "Maar in de laatste maanden zijn de consumentenbestedingen flink afgenomen, waardoor er een risico is dat de groei lager uitvalt."

Op donderdag kan de markt vanmiddag niet alleen reageren op de groeicijfers van de Amerikaanse economie, maar ook op de wekelijkse steunaanvragen, de orders voor duurzame goederen in december en de verkopen van nieuwe woningen in dezelfde maand. Voor de steunaanvragen wordt een stijging van 15.000 naar 205.000 voorzien.

Olie werd donderdag duurder. Een februari-future West Texas Intermediate noteerde 0,8 procent in het groen op 80,75 dollar, terwijl voor een maart-future Brent 86,71 dollar werd betaald, een stijging van 0,7 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0900. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0916 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0917 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Het Finse Nokia heeft in het afgelopen jaar weer groei laten laten zien en verhoogde het dividend. De koers van het aandeel noteerde 4,4 procent hoger.

STMicroelectronics zag in het vierde kwartaal de winst en de omzet conform verwachting stijgen en rekent voor 2023 op een verdere groei. De koers van het aandeel STMicroelectronics noteerde 6,5 procent hoger.

SAP boekte in het vierde kwartaal van dit jaar een hogere omzet en operationeel resultaat. De onderneming bevestigde donderdag ook de doelstellingen voor 2025. De koers van het aandeel noteerde 3,6 procent lager.

In Parijs leed het aandeel Pernod Ricard een koersverlies van 2,8 procent. Het gros van de aandelenkoersen in Parijs en Frankfurt steeg. In Duitsland wonnen de aandelenkoersen van Sartorius 5,6 procent en Infineon 3,9 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een iets hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen.

De S&P500-index sloot woensdag vlak op 4.016,22 punten. Ook de Dow Jones-index kwam met een slotstand van 33.743,84 punten niet van zijn plaats, terwijl technologiebeurs Nasdaq 0,2 procent prijs gaf op 11.313,36 punten.