AEX vindt weg omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend overtuigend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,7 procent op 746,18 punten.

Beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx zag woensdag nog een sterk herstel van de Amerikaanse beurzen. Wall Street sloot uiteindelijk nipt lager, na een beroerde start van de handelsdag.

"De focus van beleggers ligt momenteel vol op de kwartaalcijfers", aldus Blekemolen. Woensdag kwam onder meer Tesla met cijfers. Het aandeel lijkt vanmiddag ruim zeven procent hoger te openen.

Vanmiddag is er aandacht voor American Airlines en Mastercard, gevolgd door cijfers van Intel en Visa nabeurs.

"Beleggers moeten echter niet vergeten dat we ons nog bevinden in het hoge inflatietijdperk", aldus Blekemolen. "Hoe de ECB daar binnenkort op gaat reageren, blijft lastig in te schatten." De markt houdt volgens Lynx rekening met nog twee verhogingen van 50 basispunten. "Nu de Fed bijna haar rentedoelen heeft bereikt is het nog maar de vraag of de ECB daarna haar havikachtige houding kan blijven voortzetten." Het volgende rentebesluit staat gepland op 2 februari.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets kijken beleggers vandaag ook uit naar groeicijfers uit de VS over het vierde kwartaal. "De eerste twee kwartalen van 2022 gingen gepaard met een krimp, maar in het derde kwartaal was er weer een groei van 3,2 procent", zo merkte Hewson op. De analist sluit niet uit dat er in het vierde kwartaal een groeivertraging optrad na de sterke prestaties in het derde kwartaal. Volgens de analist gaat de markt uit van een groei met 2,5 procent. "Maar in de laatste maanden zijn de consumentenbestedingen flink afgenomen, waardoor er een risico is dat de groei lager uitvalt."

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0898. De olieprijzen stegen met krap een procent tot 80,80 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen herstelde Adyen met 2,7 procent van een scherpe koersdaling een dag eerder. De halfgeleiders ASMI en Besi wonnen daarnaast 1 tot 2 procent. KPN noteerde met 0,3 procent in het rood.

In de AMX won Just Eat 3,0 procent en Inpost steeg met 2,7 procent. JDE Peet's verloor juist 1,0 procent. FlowTraders gaf 1,7 procent prijs. De flitshandelaar was gisteren nog een sterke stijger.

In de AScX won Accsys 8,1 procent na rapportering van cijfers voorbeurs. Edison sprak van een "prima" derde kwartaal. NSI daalde na cijfers juist met 0,8 procent. Analisten bleken wat teleurgesteld in het uitblijven van een outlook voor heel 2023. "Dat zegt veel over het huidige onzekere klimaat", aldus Degroof Petercam.