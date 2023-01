Valuta: euro rond 1,09 dollar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag rond 1,09 dollar in afwachting van tal van macro-economische cijfers, die deze en volgende week naar buiten komen en drie belangrijke rentebesluiten van volgende week woensdag en donderdag, waarbij het accent komt te liggen op die van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank en dan met name de vooruitblik van deze beleidsorganen. "De Europese munt is standvastig en daarmee lijkt zelfs 1,10 dollar niet denkbeeldig", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Eerder op de ochtend noteerde de euro al 1,0929 dollar. Vanmiddag komt de eerste groei-indicatie van de Verenigde Staten over het vierde kwartaal de markt in, en vrijdag gaat alle aandacht uit naar de inflatiecomponent over december bij de [cijfers over de] inkomens en bestedingen. Met name deze [inflatie] kan de verwachting dat de Fed volgend week inderdaad kiest voor een renteverhoging met 25 basispunten ondersteunen of juist ondermijnen", aldus Van der Meer. Op donderdag kan de markt vanmiddag niet alleen reageren op de groeicijfers van de Amerikaanse economie, maar ook op de wekelijkse steunaanvragen, de orders voor duurzame goederen in december en de verkopen van nieuwe woningen in dezelfde maand. Voor de steunaanvragen wordt een stijging van 15.000 naar 205.000 voorzien. Verder staat een ontmoeting gepland tussen onder andere de minister van financiën van Ierland Michael McGrath, de Britse minister van financiën Jeremy Hunt en de voorzitter van de Bank of England Andrew Bailey. De euro noteerde donderdag 0,1 procent lager op 1,0899 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8803 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,5 procent en noteerde op 1,2377 dollar. Bron: ABM Financial News

