ING: recent enthousiasme over PostNL overtrokken

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) Het recente enthousiasme over het aandeel is gezien de huidige onzekerheden wat overtrokken. Dit oordeelde analist Marc Zwartsenburg van ING donderdag na een call met het postbedrijf in aanloop naar de kwartaalcijfers. In deze call was er volgens Zwartsenburg veel aandacht voor de onzekerheid en onvoorspelbaarheid van de pakketvolumes op basis van marktcijfers over e-commerce en het consumentenvertrouwen. Dit wijst er volgens de analist op dat de volumes lager zullen zijn. PostNL bevestigde dat de kosten voor de nieuwe CAO al in de outlook voor 2022 waren meegenomen, maar ING denkt evengoed dat de kosten aan de bovenkant van de verwachtingen zullen uitvallen. "We denken dat de impact ervan in 2023 en zelfs 2024 ertoe leidt dat ook 2023 een moeilijk jaar zal worden voor wat betreft de winst- en margeontwikkeling vanwege de significante loondruk", aldus Zwartsenburg. Volgens PostNL is de ontwikkeling van de pakketvolumes moeilijk te voorspellen, terwijl de macro-economische cijfers ook niet veel steun lijken te bieden met het huidige negatieve consumentenvertrouwen. ING concludeerde dan ook dat beleggers terughoudend dienen te zijn, vanwege de marges die onder druk komen in 2023 als gevolg van de inflatie en moeilijk te voorspellen volumeontwikkelingen. De ruimte voor tegenvallers is volgens Zwartsenburg groot. "We blijven terughoudend en vinden het recente optimisme [rond het aandeel] wat overtrokken en voorbarig", aldus de analist. ING handhaafde het Houden advies met een koersdoel van 1,75 euro. Het aandeel steeg donderdagochtend met 1,3 procent tot 1,91 euro. Op 28 februari komt PostNL met de volledige cijfers over het vierde kwartaal en heel 2022. Bron: ABM Financial News

