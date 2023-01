Berenberg: NSI behaalt doelen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NSI

(ABM FN-Dow Jones) NSI heeft in 2022 de eigen doelstellingen gehaald, maar het ontbreken van een outlook voor 2023 is een tegenvaller. Dit stelde analist Kai Klose van Berenberg donderdag. De jaarwinst viel aan de bovenkant van de door NSI afgegeven bandbreedte uit, zo merkte Berenberg. De cijfers overtroffen ook de verwachtingen van Berenberg. Alleen de huurinkomsten vielen, zowel op bruto- als nettobasis, wat tegen. Zo mikte de bank op brutohuurinkomsten van 78,1 miljoen en netto 62,8 miljoen euro, maar dit werd uiteindelijk respectievelijk 71,3 miljoen en 59,3 miljoen. Maar het financiële plaatje blijft solide, zo oordeelde Klose, met een LTV van 28,7 procent. Dit is beduidend lager dan de 60 procent die onder de bankconvenanten geoorloofd is. Berenberg vond het verrassend dat NSI niet met een outlook voor 2023 kwam. NSI sprak zelf van de nodige onzekerheden, onder meer over de ontwikkeling van de rentes en het besluit rond het afschaffen van het FBI-regime in Nederland. "Ook lijkt het bedrijf terughoudend in zijn aankoopbeleid, waardoor we verwachten dat de winst dit jaar licht zal teruglopen tot 2,11 euro per aandeel", aldus Klose. Het aandeel NSI daalde donderdagochtend met 0,8 procent tot 24,05 euro. Bron: ABM Financial News

