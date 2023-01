DNB legt Coinbase boete van ruim 3 miljoen euro op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Coinbase

(ABM FN-Dow Jones) Cryptobeurs Coinbase heeft van De Nederlandsche Bank een boete van circa 3,3 miljoen euro gekregen voor het aanbieden van cryptodiensten zonder een wettelijk vereiste registratie bij DNB. Dit meldde DNB donderdag. Bedrijven die in Nederland cryptodiensten willen aanbieden, zijn verplicht om zich daarvoor te registreren bij de DNB. De bank heeft in de boete meegenomen dat Coinbase mondiaal één van de grootste aanbieders van cryptodiensten is. Bovendien heeft Coinbase in Nederland een aanzienlijk aantal klanten dat cryptodiensten afneemt. Daarnaast heeft Coinbase concurrentievoordeel genoten doordat het geen heffingen aan de DNB heeft afgedragen en ook geen andere kosten heeft hoeven maken in verband met doorlopend toezicht door de DNB. De overtredingen hebben volgens DNB gedurende een lange periode plaatsgevonden: sinds 15 november 2020 tot in ieder geval 24 augustus 2022. DNB beschouwt deze overtredingen dan ook als "zeer ernstig". Wel heeft de Nederlandse toezichthouder de boete met 5 procent gematigd, omdat deze in positieve zin heeft meegewogen dat Coinbase altijd de intentie heeft gehad om een registratie bij DNB te verkrijgen. Coinbase heeft die registratie op 22 september 2022 verkregen. Bron: ABM Financial News

